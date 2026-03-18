Incendio en la cocina de un establecimiento de hostelería en la avenida Sancho el Fuerte de Pamplona

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han intervenido este miércoles, en torno a las 13.05 horas, en el incendio de una cocina de un establecimiento de hostelería de Pamplona, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar en un local ubicado en el número 75 de la avenida Sancho el Fuerte. El local ha sido desalojado debido al incendio en la cocina y una persona ha acudido, por sus propios medios, al centro de salud por inhalación de humo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla, así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona.