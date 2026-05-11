Incendio en una empresa de automoción de Landaben, sin heridos

Archivo - Imagen de una operaria de Sos Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en unos filtros de una línea de fabricación ha afectado este lunes a una empresa de la automoción en el polígono industrial de Landaben, en Pamplona, sin que se hayan registrado heridos.

Los sistemas de extinción de la empresa han sofocado el fuego rápidamente y efectivos de Bomberos han asegurado la zona y realizado labores de ventilación, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se ha originado sobre las 9.26 horas. Al lugar han acudido Bomberos de los parques de Trinitarios y de Cordovilla, así como Policía Municipal.