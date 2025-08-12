El incendio forestal de Carcastillo afecta a una superficie de 220 hectáreas

Imagen de archivo del incendio en Carcastillo - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado sábado en Carcastillo, y que en estos momentos se encuentra estabilizado, afecta a una superficie total de 220 hectáreas, según datos del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

De las 220 hectáreas afectadas, 182 hectáreas corresponden a pino Alepo, tanto de repoblación como monte natural. Los servicios de extinción continúan trabajando en el lugar con apoyo de los medios aéreos.

A primera hora de este martes, tras perimetrar la zona durante la jornada de ayer, continuaban las labores de refresco y control de puntos calientes del incendio, que se encuentra estabilizado desde la noche del lunes.