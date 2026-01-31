Un incendio en una vivienda de Andosilla moviliza a tres parques de bomberos

Sede del 112 SOS Navarra
Sede del 112 SOS Navarra - SOS NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Actualizado: sábado, 31 enero 2026 16:32
PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este sábado por la mañana un incendio en una vivienda de Andosilla. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 6.57 horas y hasta el lugar se han movilizado Bomberos de los parques de Lodosa, Peralta y Estella, una ambulancia en prevención y la Policía Foral.

Los inquilinos se encontraban fuera de la vivienda. Los Bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado a la cubierta del inmueble, y han ventilado el edificio.

