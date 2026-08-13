Un incendio en una vivienda de Lodosa provoca el desalojo de varios vecinos y la muerte de cuatro mascotas

Imagen del suceso - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado esta pasada madrugada en una vivienda en Lodosa ha provocado el realojo de varios vecinos de viviendas colindantes, que se han visto afectadas por el humo, y la muerte de cuatro mascotas que se encontraban en el interior de la vivienda, tres gatos y un perro.

Según han informado desde la Guardia Civil, el fuego se ha declarado en un tercer piso. Los dos ocupantes de la vivienda han podido abandonar el inmueble por su propio pie y no han resultado heridos como consecuencia del incendio.

Según las primeras informaciones, el supuesto origen del incendio se encontraría en la cocina de la vivienda, extremo que deberá ser determinado por la investigación.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que han trabajado en las labores de extinción. El incendio ha quedado completamente extinguido a las 01.29 horas.

Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias del incendio. La inspección ocular del interior de la vivienda se encuentra pendiente, al no haber sido posible acceder inicialmente debido a la elevada concentración de humo.