La incidencia de la gripe sigue en aumento en Navarra con 74 hospitalizados en la última semana

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Continúa el ascenso de la onda epidémica de gripe en Navarra, alcanzando una incidencia de 338 casos por 100.000 habitantes en la semana del 1 al 7 de diciembre (frente a los 226 casos por 100.000 de la semana anterior). Se han confirmado 136 casos (87 la semana anterior), de los cuales 74 requirieron ingreso hospitalario.

Así lo recoge el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que indica que la incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria ha alcanzado los 936 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de síndromes gripales ha ascendido hasta 338 casos por 100.000 habitantes, con aumentos en todos los grupos de edad y las tasas más altas en los grupos de 5 a 14 años y de 0 a 4 años, con 991 y 764 casos por 100.000, respectivamente.

Se han confirmado 136 casos de gripe por PCR y se han registrado 74 ingresos hospitalarios. De los casos confirmados el 73% son gripe A(H3N2) y el 15% A(H1N1). Se han confirmado 4 casos de covid por PCR de los que 2 que requirieron ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 17 casos de VRS, de los cuales, 11 fueron hospitalizados por esta causa y 10 fueron casos pediátricos.

El 20 de octubre comenzó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 7 de diciembre se habían administrado 154.763 dosis de vacuna antigripal y 85.212 dosis de vacuna del covid. No obstante, Salud Pública señala que, además de la vacunación, "es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

Según explican desde Salud Pública, continúa el ascenso de la onda epidémica de gripe, "que tiene una presentación excepcionalmente temprana". Prevé que, "si se sigue el patrón típico, podríamos estar próximos al pico de la onda, si bien, los factores virológicos, meteorológicos y de interacción social pueden modificar este patrón". Por otro lado, aumenta de la circulación del VRS "que parece indicar el comienzo de la onda epidémica estacional".

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 24 al 30 de noviembre se registraron 123 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó en valores "próximos a la media anual y normales para esta época del año".