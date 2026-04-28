Los incidentes registrados de LGTBIfobia en Pamplona se han duplicado en 2025, según un informe

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuarto informe anual Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, según las incidencias registradas en 2025, recoge que durante el año pasado se registraron 44 incidencias en la ciudad vinculadas a LGTBIfobia, el doble que en el último informe y 11 más que en el año 2023, aunque también se señala la "infradenuncia" en este ámbito.

El documento, presentado este martes a la Comisión Municipal de Asuntos Ciudadanos, señala que la LGTBIfobia en Pamplona es "persistente, no puntual, se manifiesta de forma multidimensional (verbal, simbólica, física, institucional), tiene un marcado componente transfóbico y se ve reforzada por la impunidad y la normalización social".

Además, destaca que en 2025 los servicios públicos en este campo situados en Pamplona, Harrotu y Kattalingune, sufrieron un "número significativo" de incidencias. Las personas trabajadoras de estos espacios "sufren insultos y gritos desde el exterior y discursos de odio prolongados y muy agresivos".

Los resultados provisionales de este informe se presentaron para su análisis ante el Consejo Municipal LGTBI+ y para trabajar en ese foro para trasladar a "medidas concretas las recomendaciones para abordar la LGTBIfobia en la ciudad", es decir, para "diseñar acciones que eliminen el rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales por su orientación sexual, identidad o expresión de género, así como sus manifestaciones más frecuentes: agresiones físicas, verbales o actos de discriminación directa o indirecta".

La web municipal recoge un espacio específico sobre el Observatorio contra la LGTBIfobia, que incluye una ficha de registro de incidencias "anónima y confidencial, que no tiene carácter de denuncia". También incluye los informes realizados desde el año 2021.

"UNA RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA TRANSFÓBICA"

El Observatorio contra la LGTBIfobia es un sistema de observación permanente en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en Pamplona.

Desde este órgano, se pretende "tener una perspectiva global de las agresiones LGTBIfóbicas de la ciudad y así orientar las acciones de prevención y sensibilización que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento".

A grandes rasgos, julio fue el mes con más incidentes, con el 25% de los casos (11) y el 50% tuvieron lugar en el espacio público el escenario (22, el 50%), entendiendo por espacio público bibliotecas, espacios de 'cruising', oficinas de administraciones públicas. El espacio laboral ha pasado de 0 incidentes en 2024 a 11 en 2025, específicamente los centros Harrotu y Kattalingune.

Por barrios, el Casco Antiguo ha sido la zona de la ciudad en el que más incidentes se han producido, con un 38,6% (17), seguido por Mendillorri con un 13,6% (6). En 2024, las agresiones en esos barrios fueron 5 y ninguna, respectivamente.

De los 80 tipos de violencia descritos como componentes de las 44 incidencias,8 (un 9,8%) han presentado violencia física y en 5 (6,1%) ha supuesto la expulsión del espacio. Más del 50% han sido verbales o simbólicas (como pintadas con simbología fascista o nazi, carteles, destrozos de bancos LGTBI+).

En el 71% de los casos el agresor fue un hombre (31), la mayoría de las veces desconocido para la víctima. En casi la mitad de las agresiones no se emiten datos sobre el colectivo al que pertenece la víctima.

Con los datos disponible el 38,5% de las agresiones se dirigió contra personas trans, el 26,9% contra gays. La franja de edad más afectada ha sido de personas entre 30 y 49 años (63,6%); en 2024 la franja más afectada fue 18 y 29 años, con un 50% de los casos.

Respecto del origen de la información, en 21 casos (47,7%) la persona que informa es la misma que sufre la agresión, en 17 un 38,6%, es la propia ciudadanía y, en 2 (un 4,5%), la persona informante es una amistad de la persona agredida.

En cuanto al sexo de la persona informante, un 52,3% se identifica como mujer, un 31,8% como hombre, un 13,6% como persona no binaria y un 2,3% no responde a este ítem. 34 de los 44 incidentes recogidos en 2025 se denunciaron a través del formulario web o de forma presencial en el espacio de Harrotu.