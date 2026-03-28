La Indicación Geográfica Pacharán Navarro homenajea a las familias elaboradoras que se retiran

Imágenes del acto central de la quinta edición de la ‘Fiesta de la floración del endrino’, celebrado en Funes. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Pacharán Navarro, acogida bajo el sello Reyno Gourmet, ha celebrado este sábado en Funes el acto central de la quinta edición de la 'Fiesta de la floración del endrino', una jornada que cada año reúne a diferentes personalidades del sector para celebrar la llegada de la primavera y poner en valor la cultura y tradición ligadas al Pacharán Navarro.

Durante el evento, en el que han participado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi; el presidente de la IG Pacharán Navarro, Adrián Subía, y el alcalde de Funes, Ignacio Domínguez, entre otras personas invitadas, se ha rendido homenaje a las familias elaboradoras de Pacharán Navarro que se retiran este año y a quienes se les ha colocado una insignia para reconocer su trayectoria y su contribución al desarrollo de esta bebida emblemática de la Comunidad foral durante décadas.

En concreto, el homenaje ha recaído en Txuma Echávarri y Txus Redondo, matrimonio vinculado a Licores Usua; y en Teresa Arizaleta y Jesús Velasco, madre e hijo, de Licores Azanza y que ceden el negocio a uno de los trabajadores de la empresa y su familia, indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El consejero Aierdi ha felicitado a los homenajeados y ha señalado precisamente que "es satisfactorio comprobar la buena salud de la que goza este sector y el empuje de la gente joven que está favoreciendo el relevo tanto en la producción como en la elaboración de este producto tan estrechamente ligado a Navarra".

En ese sentido, el consejero ha destacado que "aunque estemos hablando de un cultivo relativamente pequeño, de 129 Ha, Navarra es la mayor productora de pacharán del Estado y su calidad es inigualable. No en vano, este pasado año se elaboraron más de 3 millones de litros con un valor económico estimado de 28 millones de euro, sin duda una cifra importante, y que además tiene detrás a 6 empresas elaboradoras y 24 agricultores inscritos".

El presidente de la IG Pacharán Navarro, Adrián Subía, ha destacado que esta celebración "empieza a ser una fecha señalada para reunir a la familia del pacharán y rendir homenaje no solo al endrino y a su floración, sino también a las personas que han hecho posible que esta tradición siga viva generación tras generación, dedicando su vida esta bebida tan ligada al territorio". Además, ha añadido que esta fiesta "es una oportunidad para acercar a vecinos y visitantes al mundo del Pacharán Navarro y para mostrar el valor de nuestros productos y de nuestro entorno".

Por su parte, Ignacio Domínguez, alcalde de Funes, ha señalado que "el pacharán forma parte de nuestra identidad y está profundamente ligado al paisaje y a la agricultura de Navarra". Además, ha destacado que "Funes pueda acoger esta fiesta es también una forma de reconocer el trabajo del campo y de quienes mantienen vivo este cultivo".

Tras el acto de homenaje, la celebración ha continuado con un aperitivo en la parcela de endrinos situada en las inmediaciones de Funes, antes de trasladarse a La Pista, donde se ha instalado un mercado con las empresas acogidas a la Indicación Geográfica Pacharán Navarro.

UNA JORNADA EN TORNO AL PACHARÁN NAVARRO

Tras las cuatro anteriores ediciones celebradas en Sesma (2022), Mués (2023), Peralta (2024) y Mendavia (2025), Funes acoge este año un programa repleto de actividades a lo largo del día que girarán en torno a esta emblemática Indicación Geográfica.

El programa de la jornada incluye, además, un concierto del grupo Alfombra Negra; una degustación popular de pintxos Reyno Gourmet de la mano de Txomin Parrilla; y un taller de cata de Pacharán Navarro en la Casa de Cultura, además de diversas actividades a lo largo de la tarde y la noche en las calles del municipio.

La Indicación Geográfica Pacharán Navarro continúa adscrita a 'España en Floración', proyecto que colabora en la fiesta de 'La Floración del Endrino' y que pretende crear una red con los diferentes actores y promocionar con actividades turísticas las floraciones singulares de cada comunidad autónoma.

IG PACHARÁN NAVARRO

El Pacharán Navarro es una bebida espirituosa de baja graduación (25-30º) que se obtiene de la maceración de las endrinas en un anisado. Se elabora sin emplear ningún aditivo, aromatizante ni colorante. Son seis las empresas inscritas en el registro de la Indicación Geográfica Pacharán Navarro y casi el 100% de los litros elaborados de pacharán navarro son producidos con endrinas navarras. Las empresas navarras son DZ Licores (Pacharán Zoco), Destilerías La Navarra, Licores Baines, Hijos de Pablo Esparza, S.A. (Basarana), Licores Azanza, y Grupo de bebidas Picuezo (Pacharán Ordoki).