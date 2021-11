Induráin afirma que la implantación del pasaporte Covid dependerá del "escenario que vayamos teniendo"

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha mostrado este viernes su "preocupación" por el aumento de casos de Covid-19 en la Comunidad foral y ha explicado que implantar el pasaporte Covid es algo que se está valorando y que "dependerá del escenario que vayamos teniendo".

Induráin ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "estamos en una situación similar con una incidencia que ha subido días pasados, que continúa subiendo ligeramente, más alta de lo que desearíamos; con una repercusión en el sistema hospitalario que empieza a aumentarse en cuanto a los ingresos convencionales".

La consejera ha mostrado "preocupación" por esta tendencia, que "nos lleva a la precaución". "De ahí viene que lancemos mensajes como lo estamos haciendo de responsabilidad individual y colectiva y de disfrutar de este presente, como lo estamos haciendo, pero con prevención, con precaución y con prudencia", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de implantar en Navarra el pasaporte Covid, Induráin ha explicado que se está "monitorizando la situación, valorando el escenario que estamos teniendo y la repercusión en el sistema asistencial". "Hablamos siempre del sistema hospitalario pero no debemos olvidar que más del 90 por ciento se atiende en Atención Primaria, y esto en una época en la que hay muchos virus respiratorios, se está vacunando de gripe... es una sobrecarga muy importante", ha añadido.

Implantar el pasaporte Covid "entra dentro de los planteamientos que estamos valorando", pero "siempre que hemos hecho medidas que atentan a derechos fundamentales y hay que contar con el Tribunal Superior de Justicia, tienen que ser medidas necesarias, idóneas y proporcionales".

Induráin ha precisado que la implantación del pasaporte Covid dependerá "del escenario que vayamos teniendo, no solamente de la incidencia, sino de la repercusión que esté teniendo en el sistema asistencial".

Según ha explicado, ha habido una reunión con el sector del ocio nocturno y la semana que viene habrá otra reunión, "ampliando a otros sectores para ir valorando si esta propuesta se lleva a cabo". Serán sectores donde puede haber "el tipo de relaciones que se dan en interior, que pueden invitar a una relajación de uso de la mascarilla". Preguntada sobre si se reunirán con el sector de cultura (conciertos...) o con el sector bodas, ha dicho que sí lo harán.

Sobre si hay más casos en el sector del ocio nocturno, ha indicado que "no necesariamente". "Es un sector donde las relaciones que se dan son relaciones en interior, muchas de las veces relajando el uso de mascarilla y todos sabemos que ello favorece más la transmisión del virus, pero no por que se estén dando allí brotes especialmente", ha subrayado.

La consejera ha recomendado a los ciudadanos que "miremos a nuestro alrededor, que miremos a Europa para echar el freno" y ha advertido de que "si queremos recuperar las fiestas que no hemos vivido o lo que no hemos vivido, yo diría que ojo no nos vayamos a jugar el disfrutar de un futuro que sabemos cómo queremos disfrutarlo".