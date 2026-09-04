Industria y Ayuntamiento de Esteribar avanzan en la planificación de suelo para futuras actividades económicas en el val

I-D: El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; el alcalde de Esteribar, Guillermo Larrayoz, y el director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, y el Ayuntamiento de Esteribar han dado un nuevo paso para planificar el futuro desarrollo de suelo destinado a actividades económicas en el valle con la elaboración de un estudio previo que analiza las posibilidades existentes y establece las condiciones necesarias para una posible implantación de actividad económica.

El estudio, en colaboración con Nasuvinsa Industrial, parte de la necesidad de abordar esta planificación con una visión de futuro y desde el conocimiento técnico, teniendo en cuenta las características del territorio, la accesibilidad, las infraestructuras existentes y las distintas afecciones que pueden condicionar los posibles emplazamientos, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

El trabajo ha analizado diferentes alternativas dentro del valle y, tras este proceso, identifica Zubiri Norte como la ubicación más interesante técnicamente para continuar estudiando una posible Área de Actividades Económicas. El estudio permite así disponer de una primera base técnica sobre la que seguir avanzando en las siguientes fases de planificación.

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha destacado que "este estudio supone un paso importante para planificar el futuro económico e industrial de Esteribar desde el rigor y el conocimiento técnico". "Queremos acompañar al Ayuntamiento en una planificación que permita responder a las necesidades futuras del valle y hacerlo de manera ordenada, sostenible y compatible con sus características", ha explicado.

Irujo ha señalado que "Esteribar cuenta con una actividad industrial importante y con empresas que generan empleo y riqueza". "Por eso es necesario mirar hacia el futuro y analizar con tiempo las posibilidades de disponer de nuevos espacios para actividad económica. Este estudio nos permite precisamente conocer mejor las alternativas y establecer una base sólida para seguir trabajando conjuntamente", ha afirmado.

El consejero ha valorado, asimismo, la colaboración institucional y ha destacado que "este es un buen ejemplo de cómo queremos trabajar desde el Gobierno de Navarra con los municipios". "Primero analizamos las posibilidades reales, estudiamos técnicamente las alternativas y, a partir de ahí, avanzamos en la toma de decisiones. La planificación y la colaboración son fundamentales para generar nuevas oportunidades de actividad y empleo en nuestros valles", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Esteribar, Guillermo Larrayoz, ha puesto en valor "la colaboración y la apuesta del Departamento de Industria y del consejero Mikel Irujo por una zona rural como la nuestra". "Han impulsado un estudio muy necesario y nos están aportando las herramientas y el acompañamiento adecuado para reforzar la actividad económica de Esteribar y generar nuevas oportunidades de empleo", ha señalado.

Larrayoz ha destacado que "Esteribar necesita colaboración, planificación y continuidad para seguir creciendo, y este estudio es un buen ejemplo de cómo queremos trabajar: primero analizar técnicamente las posibilidades reales del valle y, a partir de ahí, tomar decisiones, porque lo importante no es solo crecer, sino cómo queremos crecer".

En este sentido, el alcalde ha explicado que "lo que buscamos, y creemos que necesita Esteribar, es un espacio de actividad económica adaptado a las características del valle: realista, proporcionado, integrado en nuestro entorno y capaz de dar respuesta a nuestra necesidad histórica de suelo para actividades económicas". "En Esteribar tenemos una hoja de ruta clara basada en cuatro ejes fundamentales: empleo, vivienda, energía y medio ambiente y servicios públicos. Creemos que todos ellos deben avanzar de manera conjunta y equilibrada. Este estudio y, sobre todo, la colaboración del Departamento supone un paso fundamental para seguir construyendo el Esteribar del futuro", ha añadido Larrayoz.

La elaboración de este estudio se enmarca en la realidad económica e industrial de Esteribar, un valle que cuenta con un tejido empresarial diversificado y con presencia de actividades vinculadas a sectores como la industria extractiva, la automoción, la madera y la industria farmacéutica, entre otros.

En este tejido destaca especialmaente la presencia de Cinfa y su reciente ampliación entre Huarte y Esteribar, una de las principales empresas industriales asentadas en el valle, que mantiene una actividad relevante y continúa desarrollando inversiones para reforzar su capacidad productiva.

La actividad de estas empresas contribuye a consolidar Esteribar como un espacio de actividad industrial y generación de empleo, con en torno a 1.500 puestos de trabajo industriales vinculados a empresas de distintos sectores.

En este contexto, el estudio impulsado conjuntamente por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento constituye un primer paso para anticiparse a las necesidades futuras del tejido empresarial y analizar las posibilidades de disponer de nuevo suelo para actividades económicas.

El objetivo es seguir trabajando de manera coordinada para que Esteribar pueda afrontar su desarrollo futuro con planificación, equilibrio territorial y nuevas oportunidades para la actividad económica y el empleo, preservando al mismo tiempo las características y valores del valle.