Industria forma a medio centenar de pymes para que puedan ofrecer servicios de ciberseguridad al ecosistema empresarial

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición ecológica y Digital empresarial del Gobierno foral y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) han llevado a cabo una consultoría que ha tenido por objetivo que empresas de servicios en ámbito de la ciberseguridad puedan desarrollar competencias para ofrecer servicios de ciberseguridad a pymes.

Cerca de medio centenar de empresas han formado parte de esta consultoría especializada donde se ha profundizado en temas como los planes de contingencia y centros de respaldo, la certificación normativa, la auditoría técnica, el cumplimiento legal, certificación profesional, seguridad en la nube e implementación de soluciones en ciberseguridad, ciber-resilencia y ciberseguridad industrial.

Además del departamento y de CEIN han colaborado en el diseño de esta consultoría en capacidades de ciberseguridad el Navarra Security Center y el clúster ATANA. De esta forma, ha explicado el Ejecutivo, se ha intentado aumentar el número de empresas que pueden ofrecer servicios en "este sector tan complejo y con una realidad en constante cambio". Esta necesidad de profesionalización en la capacitación de las empresas proveedoras de servicios en ciberseguridad se había detectado durante el análisis previo a la redacción del libro blanco de la ciberseguridad.

En ese momento se percibió una brecha entre los servicios que la oferta puede ofrecer y las necesidades de la demanda. Con esta consultoría, ha añadido, se cubre el propósito fundamental de dotar a las empresas de ciberseguridad de Navarra de las competencias e información necesaria para identificar, desarrollar y ofrecer una gama completa de servicios adaptados con precisión a las demandas actuales del mercado.

La directora general de Transicion energética y digital, I+D+i empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, Garbiñe Basterra, tuvo la oportunidad de saludar a los asistentes al comienzo del programa destacando que "la digitalización de nuestra industria y de la administración pública requiere confianza, y esa confianza se llama ciberseguridad". En este sentido, señaló la necesidad de establecer una colaboración público-privada a través de ayudas al fomento de la empresa digital. "Nos ponemos a vuestra disposición para recoger vuestro feedback en cuestiones de ciberseguridad, así como para escuchar las propuestas que tengáis y tenerlas en cuenta en la siguiente convocatoria de ayudas", afirmó.

LAS SESIONES

La consultoría ha consistido en 9 sesiones temáticas de 3 horas cada una y centradas en desarrollar servicios definidos en el Libro Blanco de la ciberseguridad. Entre otras cuestiones se han tratado temáticas como la adaptación al mercado, identificando y analizando necesidades específicas; el cumplimiento y la gestión de riesgos, facilitando el cumplimiento normativo; y la innovación en la oferta, con servicios alineados a los estándares internacionales.

Dado el carácter y la naturaleza de esta 'Consultoría en capacidades de ciberseguridad' (centrada en la definición de la estrategia y la cartera de servicios), la participación estaba dirigida a los responsables de la toma de decisiones clave en la empresa.