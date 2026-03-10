Industria presenta el proyecto transfronterizo Recre-ad para el impulso de los ecosistemas emprendedores agro y digital

La directora general Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, y la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, junto al resto de representantes de las comunidades socias del proyecto. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha presentado este martes el proyecto transfronterizo Recre-ad, que está liderado por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

Este proyecto busca desarrollar una red transfronteriza que favorezca colaboraciones, conocimiento mutuo y acciones conjuntas entre pymes y startups agroalimentarias y digitales de los territorios implicados, para "impulsar la transferencia de resultados de I+D hacia el mercado en estos sectores clave".

Esta mañana se ha desarrollado en la sede de CEIN en Noáin la reunión de lanzamiento del proyecto donde ha participado la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento del Ejecutivo foral, Garbiñe Basterra. Durante la presentación, Basterra ha subrayado que "los sectores agro y digital forman parte de nuestra Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible, S4, y son actividades económicas que, por su propia naturaleza, están llamadas a operar más allá de lo local, por lo que aprovechar las sinergias transfronterizas es clave".

Además de CEIN, son socios de Recre-ad la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (Ader), el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), la Cámara de Comercio e Industria de Toulouse y la Comunidad de Municipios Neste Barousse (Occitania). Asimismo, el proyecto cuenta con ocho entidades asociadas de diferentes territorios del área transfronteriza: Gobierno de Navarra, Centro de Empresas e Innovación de Álava (BIC Araba), Generalitat de Catalunya, Cámara de Comercio e Industria Occitanie Midi-Pyrénées, Agencia Ariège Attractivité, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de La Rioja, y Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón.

Recre-ad, que se desarrollará hasta junio de 2028, contempla entre otras acciones la organización de encuentros transfronterizos enfocados en los sectores agroalimentario y digital, así como un programa híbrido dirigido a personas de todos los territorios que quieran adquirir las capacidades para liderar empresas emergentes. Asimismo, se impulsará la creación de una comunidad transfronteriza de empresas y startups para la colaboración en innovación abierta, especialmente en los sectores agro y digital y a través de restos que aborden la sostenibilidad.

El proyecto Recre-ad cuenta con un presupuesto global de 1.719.560,69 euros y ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.