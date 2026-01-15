Industria publica nuevas ayudas por valor de 5,55 millones de euros para impulsar la transición energética

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra ha publicado nuevas convocatorias de ayudas para incentivar las acciones que "potencien un consumo eficiente" de la energía, incrementen la contribución de las energías renovables en el consumo final, reduzcan el uso de combustibles fósiles, e impulsen la movilidad sostenible.

Para cumplir con estos objetivos, marcados por el Plan Energético de Navarra 2030, se han destinado un total de 5,55 millones de euros para estas convocatorias.

Las ayudas destinadas a las entidades locales y a las entidades sin ánimo de lucro se podrán solicitar desde este viernes, 16 de enero, mientras que las dirigidas al sector agropecuario y al sector residencial se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra el próximo 19 de enero.

El Servicio de Transición Energética ha convocado varios seminarios online para dar a conocer las bases de estas convocatorias y atender las posibles dudas. Estos seminarios se publicarán en el canal de YouTube del Departamento de Industria, y de Transición Ecológica y Digital Empresarial para su consulta posterior.

AYUDAS A ENTIDADES LOCALES Y A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

La primera ayuda publicada este jueves en el Boletín Oficial de Navarra va dirigida a las entidades locales, para que puedan acometer distintas acciones como la renovación de la instalación de alumbrado en municipios, realizar inversiones en instalaciones de energías renovables o desarrollar planes de movilidad urbana sostenible. Esta ayuda cuenta con un presupuesto de 2.500.000 euros y se puede solicitar desde mañana viernes 16 de enero.

La segunda ayuda, publicada también este jueves, es la destinada a las entidades sin ánimo de lucro y asciende a 110.000 euros, casi el doble del presupuesto destinado en 2025. Las entidades beneficiarias podrán llevar a cabo la renovación de instalaciones existentes de alumbrado interior en sus edificios o invertir en instalaciones de energías renovables. Estas acciones deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 15 de octubre de 2026.

ACTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO

Las empresas y personas físicas que desempeñen una actividad económica en el sector agropecuario, como las comunidades de regantes y cualquier organización o asociación de productores agrícolas, podrán optar a las ayudas para la integración de las energías renovables en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En concreto, serán subvencionables las actuaciones en instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación de electricidad en explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de Navarra (REAN). También, en las instalaciones de bombeo y almacenes que den servicio a las explotaciones agrarias.

Esta convocatoria será publicada en el BON el próximo lunes 19 de enero y su presupuesto asciende a 1.000.000 de euros. El plazo de ejecución finaliza el próximo 15 de octubre de 2026.

DESCARBONIZACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL 2026-2027

El próximo 19 de enero se publicará también esta convocatoria, con un presupuesto total para el 2026 y el 2027, de 1.941.236 millones de euros.

Con esta ayuda se podrán subvencionar la sustitución de instalaciones térmicas con combustibles fósiles por instalaciones de aerotermia aire-agua, de energía solar térmica, de biomasa, de geotermia de circuito cerrado, o de hidrotermia de circuito abierto; así como realizar actuaciones correspondientes a instalaciones de conexión a redes de calor, a partir de energías renovables ya existentes.

Estas ayudas podrán ser solicitadas a partir del 20 de enero, tanto por personas físicas, como por comunidades de propietarios y propietarias, agrupaciones de personas físicas y cooperativas de viviendas.

Respecto al plazo de ejecución, dependerá de si las actuaciones finalizan en el 2026, siendo la fecha límite de ejecución el 30 de septiembre. Si se solicitan para el 2027, la fecha límite de ejecución es el 15 de septiembre de 2027. Se pueden consultar los tipos de actuación y sus correspondientes plazos en la ficha web de la convocatoria.