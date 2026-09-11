Ingresa en prisión el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en Pamplona

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Navarra ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, después de que apuñalase con un arma blanca, en repetidas ocasiones, a la pareja sentimental de su madre.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos sucedieron en la tarde del domingo 6 de septiembre, cuando la sala CIMAC 091 recibió una llamada que alertaba de un posible apuñalamiento en un domicilio de Pamplona.

Cuando los agentes uniformados acudieron al lugar encontraron a varios testigos en la vía pública, quienes les informaron de que habían visto a un varón "deambulando con un cuchillo de grandes dimensiones impregnado de sangre", y les indicaron la dirección en la que había huido el hombre.

En una requisa realizada por los policías de seguridad ciudadana localizaron el presunto arma de la agresión, un cuchillo de unos 30 centímetros, oculto detrás de un banco. Se solicitó la comisión de Policía Científica de la Jefatura Superior de Navarra, así como de Policía Judicial, para realizar la correspondiente inspección técnico-policial. El lugar y el arma quedaron bajo custodia policial y, de forma paralela, otro vehículo policial acudió al domicilio en el que se habían producido los hechos.

La víctima, que presentaba varias heridas sangrantes en el abdomen, manifestó que a raíz de una discusión con el presunto agresor, hijo de su actual cónyuge y con el que no tiene parentesco sanguíneo, le había agredido con un cuchillo.

Los agentes requirieron la asistencia de los servicios de urgencias para trasladar a la víctima al Hospital Universitario de Navarra, donde recibió tratamiento quirúrgico, puesto que las heridas que presentaba "pudieron suponer ciertamente riesgo vital".

Por todo ello, la Brigada de Seguridad Ciudadana detuvo al agresor como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, siendo trasladado a dependencias policiales. Posteriormente fue puesto a disposición judicial, y la autoridad judicial determinó su ingreso en prisión.