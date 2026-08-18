Ingresadas seis personas por gastroenteritis aguda tras consumir un producto con huevo en un bar de Pamplona

Archivo - Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: martes, 18 agosto 2026 15:20
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PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas se encuentran ingresadas en el Hospital Universitario de Navarra por gastroenteritis aguda tras consumir un producto con huevo en un bar del Casco Viejo de Pamplona.

Además, otras tres personas han tenido que ser atendidas tras consumir este producto.

Según han informado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno foral, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra está llevando acabo las investigaciones oportunas para tomar las medidas que sean necesarias ante esta situación.

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