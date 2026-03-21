Ingresan en prisión dos personas detenidas en Berriozar por tráfico de drogas

Sustancias, dinero y utensilios incautados a los detenidos. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido en fechas recientes a dos hombres de 43 y 44 años, respectivamente, por un delito de tráfico de drogas en la localidad de Berriozar.

Agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona, organizaron un dispositivo de vigilancia en el entorno de las personas posteriormente detenidas, al objeto de investigar y comprobar informaciones relacionadas con la supuesta comisión de un delito contra la salud, tanto en un domicilio como en los establecimientos cercanos al mismo, todos ellos en Berriozar.

En el transcurso de las investigaciones, en las que los policías pudieron comprobar cómo los detenidos realizaban diversas transacciones de distintas sustancias, los agentes controlaron un vehículo en el que circulaban las personas detenidas. En el registro de éste localizaron, oculto en un compartimento de la consola central del mismo, tres bolsas que contenían speed, que arrojaban un peso total superior a los 3 kg, indican desde la Policía Foral.

Tras la detención de los ocupantes del vehículo por un delito de tráfico de drogas, desde la División de Policía Judicial de Policía Foral se solicitó al Juzgado encargado de la instrucción del caso el registro del domicilio de estas personas.

En el registro practicado los agentes se incautaron de indicios tales como balanzas de precisión, anotaciones relacionadas con la actividad delictiva, diversas sustancias estupefacientes -éxtasis, speed y hachís-, máquinas envasadoras de vacío y dinero fraccionado que alcanzaba la cantidad de 3.600 euros.

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, fueron puestos a disposición del Juzgado competente junto con el correspondiente atestado policial, siendo decretado ingreso en prisión para ambos.

Finalmente, a uno de los detenidos se le imputó también un delito contra la seguridad vial, por conducir el vehículo en el que transportaban la droga habiendo sido privado del permiso de conducir mediante sentencia judicial.