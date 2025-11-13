Se inician los trabajos de asfaltado del nuevo carril de incorporación a la A-15 y la nueva glorieta en Izurdiaga

Trabajos de asfaltado en el nuevo ramal de acceso a la A-15 en Izurdiaga. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado los trabajos de asfaltado del nuevo carril de incorporación a la A-15, sentido Pamplona, y de la nueva glorieta en Izurdiaga. Esta actuación supone la etapa final de las obras de construcción de nuevo carril de incorporación a la A-15 en sentido Pamplona, que se prevé dar por finalizadas en la primera semana de diciembre.

Con esta intervención se dará salida directa a los habitantes de Izurdiaga, Errotz, Urritzola e Irurtzun y se descongestionará el tráfico que actualmente circula por la travesía del municipio. Reducirá, además, el tiempo y la distancia para la incorporación de los vehículos en sentido Pamplona, destacan desde el Ejecutivo foral.

La intervención cuenta con dos líneas de trabajo. La primera ha consistido en la construcción de la nueva glorieta en el punto kilométrico 21+400 de la NA-7010, con un diámetro exterior de 36 metros y una isleta central de 20 metros. La segunda actuación acometida ha supuesto la construcción del nuevo ramal de acceso a la A-15 en el punto kilométrico 111 desde la nueva glorieta, con una longitud total de 815 metros.

Los trabajos de asfaltado se llevan a cabo en varias fases, comenzando por el ramal de acceso a la A-15 y finalizando por la nueva glorieta de la carretera NA-7010. Las obras del proyecto de construcción comenzaron el pasado mes de agosto y cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros.