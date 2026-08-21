La iniciativa Bosque CPEN plantará árboles en Arguedas y Puente la Reina para regeneración tras incendios forestales

La presidenta de Navarra, María Chivite, participa en Legarda en la presentación de la campaña 2026-2027 del proyecto Bosque CPEN. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes en Legarda en la presentación de la campaña 2026-2027 del proyecto Bosque CPEN, una iniciativa destinada a transformar terrenos afectados por incendios forestales en bosques capaces de absorber CO2 y regenerar ecosistemas. La nueva etapa del proyecto para 2026 y 2027 cuenta con una inversión de 400.000 euros, que permitirá realizar acciones en Arguedas (con la plantación de 14.448 árboles en 18,18 hectáreas) y Puente la Reina (29.888 árboles en 19,13 hectáreas).

María Chivite ha destacado que la "sostenibilidad es una responsabilidad compartida", y ha valorado los resultados de esta iniciativa como una "lección de colaboración y compromiso colectivo".

Organizado por la Corporación Pública Empresarial de Navarra junto al Ejecutivo foral, Bosque CPEN nació como una respuesta a los incendios forestales de 2021 y 2022, con una serie de actuaciones de regeneración ambiental en Lesaka y Legarda que permitieron recuperar un total 36,28 hectáreas en ambas localidades mediante la plantación de 53.937 árboles.

La dirección técnica del proyecto corre a cargo de la sociedad pública de gestión ambiental OREKAN y cuenta con la participación de diferentes empresas y entidades. Desde el comienzo de la iniciativa, se contó también con la colaboración de Caja Rural de Navarra en los proyectos de Lesaka y Legarda, apoyo que se consolida ahora mediante la firma de un acuerdo de colaboración con Acción Social Caja Rural de Navarra como socio estratégico de la iniciativa.

"Los desafíos ambientales de nuestro tiempo nos exigen reforzar la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad", ha remarcado Chivite en este sentido. Así, también ha querido aprovechar su intervención para animar a más empresas y entidades navarras a sumarse a la propuesta.

Por su parte, el director general de CPEN, Francisco Fernández, ha destacado que el proyecto demuestra que, "cuando la colaboración se convierte en acción, los proyectos no solo generan resultados, sino que también crecen, se fortalecen y llegan cada vez más lejos".

Al acto ha asistido además el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y delegado de CPEN, José Luis Arasti; el alcalde de Legarda, Silvestre Belzunegui; la alcaldesa de de Puente la Reina, Itziar Imaz; el alcalde de Lesaka, Ladis Satrústegui; el alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, y el responsable del departamento de Instituciones de Caja Rural de Navarra, Ricardo Goñi.

Durante la presentación, se ha celebrado un acto simbólico de traspaso del testigo entre las localidades participantes de la iniciativa, en el que han participado los alcaldes de Legarda y Lesaka, de un lado, y la alcaldesa de Puente la Reina y el alcalde de Arguedas, de otro.

Este ha sido, en palabras de la presidenta, "un gesto sencillo pero cargado de simbolismo", en tanto que "Bosque CPEN nació en Lesaka, echó raíces en Legarda y da paso ahora una nueva etapa de crecimiento". En esta línea, ha remarcado que las acciones de recuperación enmarcadas dentro de esta iniciativa contribuyen a "regenerar espacios degradados y a construir una Navarra más resiliente frente a los desafíos climáticos del futuro".

Con las 37,37 nuevas hectáreas que se van a recuperar en Arguedas y Puente la Reina, la iniciativa Bosque CPEN alcanzará las 73,5 hectáreas restauradas y superará la cifra de 98.000 nuevos árboles plantados en la Comunidad.

Chivite ha hecho hincapié en que los incendios forestales que sufrió Navarra en 2021 y 2022 "nos enseñaron a darle importancia a su prevención, pero también a su extinción". En esta línea, ha destacado que Navarra cuenta hoy con "un dispositivo muy completo, que se mejora continuamente y que está destinado a reducir la vulnerabilidad del medio natural y de la población en caso de incendio forestal".

Así, ha explicado que, para la campaña forestal de verano, la Comunidad foral cuenta con seis helicópteros, cuatro de ellos aportados por el Gobierno de Navarra y dos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, disponibles todos ellos "por primera vez en la base área de Miluce". Ha destacado además que la campaña cuenta con un refuerzo de personal de 180 efectivos del Servicio de Bomberos, 21 más que el año pasado, y que el dispositivo diario ronda los 100 efectivos entre bomberos, cabos, suboficiales y las brigadas.

En este contexto, ha reivindicado el "compromiso" del Ejecutivo foral con el Servicio de Bomberos de Navarra, y ha señalado que desde 2019 la inversión presupuestaria ha crecido más del 40% y que la plantilla ronda en la actualidad los 500 bomberos profesionales, "el mayor número de la historia".

Junto a las actuaciones de restauración forestal de la iniciativa Bosque CPEN, el proyecto incorpora una dimensión educativa orientada a acercar la sostenibilidad y la conservación del territorio a las nuevas generaciones.

Así, la propuesta cuenta ya con un programa de educación ambiental dirigido a escolares, que incluye actividades para dar a conocer la realidad del cambio climático, la importancia de los ecosistemas forestales y la gestión sostenible del entorno natural. Esta iniciativa complementa las primeras actuaciones y continuará desarrollándose en las nuevas zonas de intervención.

Con esta iniciativa, el Bosque CPEN busca contribuir a que las nuevas generaciones conozcan, valoren y se impliquen en la conservación de su entorno natural.