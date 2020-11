Las instalaciones deportivas municipales de Pamplona contarán con 68 purificadores de aire germicida

El sistema limpia el aire filtrado de virus, gérmenes y bacterias en un 96% sin riesgo para las personas

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en once instalaciones deportivas municipales un total de 68 purificadores de aire germicida compatibles con las personas para "garantizar que en zonas como los vestuarios, donde normalmente no existe ventilación natural y se suelen relajar las medidas de protección personal, el Covid-19 no se transmita a través del aire".

El sistema seleccionado, desarrollado por la empresa navarra Jata, limpia el aire filtrado de virus, gérmenes y bacterias en un 96%.

Para la elección de las instalaciones donde estos aparatos van a ser colocados se ha tenido en cuenta su volumen de uso habitual, y las características de cada dotación. Así, cada uno de los ocho polideportivos municipales con los que cuenta Pamplona (Arrosadia, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, Jose María Iribarren, Rochapea, San Jorge y el polideportivo trinquete de Mendillorri) contará con seis equipos de desinfección dentro de sus zonas de vestuarios.

Los campos de fútbol municipales de San Jorge, Lezkairu y Rochapea contarán cada uno con cuatro purificadores de aire, que se colocarán también en las zonas interiores donde coinciden los miembros de los equipos que los utilizan habitualmente.

Por su parte, el Complejo Deportivo de Aranzadi, y la Ciudad Deportiva San Jorge contarán cada una con cuatro equipos, que serán también ubicados en las zonas de vestuario.

El sistema seleccionado por el Consistorio, denominado JEGA, contiene la acción germicida de la luz ultravioleta UV-C encapsulada, lo que "lo hace seguro para las personas, por lo que puede limpiar el aire mientras cualquier espacio está habitado o con tránsito de gente", han destacado desde el Ayuntamiento de Pamplona.

De esta manera, según han indicado, se hace apto para colocarlo en vestuarios, pistas deportivas o incluso en zonas cerradas de piscina, donde no es posible el uso continuado de las mascarillas.

Además, han explicado que esta solución al problema sanitario al que actualmente se enfrenta la sociedad, que ha sido desarrollada en Navarra, se ha sometido a numerosas pruebas e investigaciones para conseguir el aval de agentes científicos y microbiológicos que demuestran su eficacia garantizando una desinfección en el aire.

Así, "se consigue incidir directamente en el problema sanitario de eliminación de virus, gérmenes y bacterias, sin impacto medioambiental".

La compañía navarra 'Jata', ubicada en Tudela, ha invertido más de 300.000 euros en el desarrollo de este proyecto y ya ha puesto inicialmente en el mercado 5.000 unidades. El destino de estos purificadores de aire germicida no son sólo los recintos deportivos, el objetivo es "aportar seguridad y tranquilidad a los usuarios de cualquier espacio cerrado, especialmente aquellos en los que confluyen varias personas al mismo tiempo como centros sanitarios, educativos o comercios".

En concreto, los equipos de purificación de aire se han distribuido en las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo de Aranzadi (4 equipos); Ciudad Deportiva San Jorge (4 equipos); polideportivo Arrosadia (6 equipos); polideportivo Azpilagaña (6 equipos); polideportivo Ermitagaña (6 equipos); polideportivo Ezcaba (6 equipos); polideportivo José Mª Iribarren (6 equipos); polideportivo San Jorge (6 equipos); polideportivo trinquete de Mendillorri (6 equipos); polideportivo de Rochapea (6 equipos); campo de hierba de Rochapea (4 equipos); campo de hierba de Lezkairu (4 equipos) y campo de hierba de San Jorge (4 equipos).