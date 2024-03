Institución Futuro dice que los Presupuestos de Navarra tienen "gasto excesivo y tiranía fiscal para los contribuyentes"

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Institución Futuro ha publicado el informe 'Comentario crítico a los Presupuestos Generales de Navarra 2024', en el que se recoge que "su continuismo, su excesivo gasto y su tiranía fiscal penalizan a los contribuyentes y no van a ayudar a mejorar la competitividad de Navarra".

Tras el análisis del texto, Institución Futuro ha destacado, "como viene siendo habitual en los últimos años, una senda continuista que no afronta los principales problemas socio-económicos de Navarra".

"Navarra está estancada en el área de competitividad regional, su tasa de paro va empeorando y ya no es líder, no resulta una región atractiva para empresas ni para atraer talento, su fiscalidad perjudica a los contribuyentes respecto a otras CCAA... El incesante incremento del techo de gasto de los PGN no es, por sí misma, una buena noticia, aunque desde el Gobierno se publicite como positivo", han apuntado.

A su juicio, "más gasto no significa mejor servicio público", y "debería exigirse una racionalización del gasto público y una reducción de las partidas poco productivas". Institución Futuro plantea "que se comience a trabajar en la elaboración de un presupuesto base cero donde se analice cada partida que figura en el mismo, identificando cuáles son innecesarias (a eliminar) y cuáles a modificar".

Desde el think tank han criticado "el elevado incremento de los ingresos fiscales -por la presión fiscal tan alta- que se ha producido en el Gobierno de Navarra en los últimos cinco años".

"La mayor recaudación valida lo que Institución Futuro viene argumentando año tras año, que la presión fiscal va en aumento y es excesiva. Entendemos que ese mayor ingreso debiera estar en manos de los contribuyentes. Asimismo, proponemos que todo lo recaudado por encima de lo previsto se emplee en reducir deuda o en inversiones productivas", han remarcado.

Según han añadido, "el incremento del gasto y, sobre todo, el de personal, no se justifica"."Vienen años en que la digitalización y la Inteligencia Artificial van a dejar aparcadas muchas de las tareas que actualmente realiza la Administración. Debiéramos anticiparnos a ello y no admitir ninguna nueva incorporación salvo causa justificada. Además, este incremento de gasto del Capítulo I no va acompañado de una mejora aparente de determinados servicios al ciudadano", han subrayado.

A su juicio, "se requieren más evaluaciones de rendimiento, trabajo por objetivos y rendición de cuentas (de calidad de los servicios)", algo que "ya está implementando en la empresa privada y es el mínimo exigible por el contribuyente".

"Analizando las partidas que se van a financiar con los fondos Next Gen, se comprueba que muy poco de ese dinero está llegando a las empresas y que, sin embargo, se destina a la Administración pública o a entidades locales. Estas inversiones poco o nada van a ayudar a modificar el modelo económico y productivo de Navarra, objetivo inicial de los fondos", han añadido.