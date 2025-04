Institución Futuro ve "carencias graves" en el II Plan de Acción Exterior y recomienda una "revisión profunda"

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Institución Futuro ha afirmado este miércoles que el II Plan de Acción Exterior del Gobierno de Navarra "debería unificarse con el Plan de Internacionalización para evitar solapamientos" y que, debido a sus "carencias estructurales y metodológicas graves", se "pone en riesgo su ejecución y credibilidad", por lo que recomienda "una revisión profunda" del documento.

Así lo han comunicado en una nota de prensa, con motivo de la publicación del informe 'Toma de posición. II Plan de Acción Exterior de Navarra 2025-2028'. El análisis del Plan por parte del think tank, presentado al Gobierno de Navarra el 6 de abril a través de la plataforma de Gobierno Abierto, concluye que "aun partiendo de una buena intención estratégica, adolece de carencias estructurales y metodológicas graves (sin presupuesto, sin indicadores, sin gobernanza clara), lo que pone en riesgo su ejecución y credibilidad, por lo que se recomienda una revisión profunda para garantizar su eficacia y utilidad real para la sociedad navarra".

El Gobierno de Navarra "ya ha respondido a todas las alegaciones presentadas por Institución Futuro y por otras entidades y particulares" a través de la citada plataforma de Gobierno Abierto.

La respuesta del Gobierno al análisis del think tank, "elaborado con el objetivo de enriquecer el Plan", ha resultado "escasa e incompleta". Se han aceptado las propuestas del think tank referentes a la inclusión de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el Plan -en su versión pública se indicaba que no suponía la generación directa de gastos-, las que mencionaban la necesidad de incluir objetivos anuales cuantificables para cada una de las 111 acciones propuestas, y las que pedían la clarificación del modelo de Gobernanza dada la gran cantidad de departamentos y organismos públicos implicados".

"Se espera que la versión consolidada del Plan cuente con todos estos temas definidos. Por el contrario, el Gobierno no ha aceptado la propuesta de Institución Futuro de que las actuaciones referentes al ámbito internacional se unifiquen en un mismo Plan (ahora mismo está en vigor el Plan Internacional de Navarra, PIN 5, que en muchos casos se solapa con el de Acción Exterior). El Gobierno tampoco ha creído conveniente aumentar las ayudas económicas para el retorno a Navarra (en este momento, muy escasas)", han apuntado.

Además, "hay muchos otros temas que se incluían en el documento del think tank que no se han mencionado en la respuesta del Gobierno". Por ejemplo, "la necesidad detectada por Institución Futuro de un análisis pormenorizado del I Plan de Acción Exterior, para conocer qué ha funcionado y qué no".

Tampoco, según han añadido, "se hace referencia alguna en el documento a la propuesta de que se elabore un diagnóstico actual sobre la posición que juega Navarra en el contexto europeo e internacional en diferentes ámbitos, clave para poder plantear acciones de mejora".

Asimismo, "no se recogen ninguna de las propuestas para potenciar la internacionalización de las empresas ni el desarrollo de las infraestructuras (TAV, conexiones aéreas y por carretera), aspecto importante en materia de acción exterior, ni la de priorización, debido a su desigual impacto en los fines del Plan, de las 111 acciones previstas".