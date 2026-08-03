El Instituto Navarro de la Juventud lanza más de 1.000 plazas de ocio y descuentos estivales con el Carné Joven Europeo

Actividad deportiva con piraguas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) lanza más de 1.000 plazas de ocio y descuentos estivales con el Carné Joven Europeo, en su apuesta por el tiempo libre juvenil este verano.

Un total de 1.054 jóvenes titulares del Carné Joven Europeo de Navarra contarán este verano con un programa de 24 propuestas de ocio activo, talleres formativos y ventajas culturales.

Para hacer posible este despliegue de actividades, el programa ha destinado un presupuesto total de 75.000 euros, "garantizando opciones accesibles, dinámicas y variadas".

La oferta estival mantiene las actividades habituales de multiaventura (descenso de cañones, rafting, vías ferrata, tirolinas y arborismo) en Baztan Abentura Park e Irrisarri Land.

También se incluyen propuestas de river walking y rutas en bicicleta eléctrica en Tierra Estella, balsa neumática y canoas en el río Irati, deportes náuticos en el embalse de Alloz y karting en el Circuito de Navarra.

Como novedad para este año, se introduce una actividad combinada que asocia una ruta en BTT por el Señorío de Bértiz con paseos a caballo.

La programación se extiende fuera de Navarra con actividades de un día, entre las que se encuentran el surf en Zarautz, el buceo en Hondarribia y una jornada de juegos y rafting en Murillo de Gállego.

Asimismo, se repiten los dos fines de semana de deportes acuáticos (surf y big-sup) en las localidades de Laredo (Cantabria) y Gorliz (Bizkaia).

En el ámbito de la formación y el ocio creativo, se han organizado cinco talleres temáticos: confección de pulseras y pendientes de macramé, elaboración creativa de velas y ambientadores, taller de ornitología, taller de nutrición y el IV Taller de cocina intergeneracional, realizado en colaboración con el Mercado del Ensanche.

DESCUENTOS EN TRANSPORTE, OCIO Y CULTURA

Durante los meses de verano permanecen activas diversas promociones para los usuarios del carné. En el sector turístico y de ocio, se aplican descuentos como el 2x1 en PortAventura, un 35% en Aquopolis Costa Daurada, un 20% en SendaViva, un 30% en Grimaldi Lines y un 10% en Iberia.

En el apartado cultural, el programa 'Fundación Baluarte Joven' permite adquirir abonos y entradas para la temporada 26/27 de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) con reducciones de hasta el 70%. También se ofrecen descuentos en la Semana de Música Antigua de Estella, Flamenco on Fire y el MUWI La Rioja Music Fest. Por otra parte, continúa vigente la gratuidad para la obtención del Carné de Alberguista (REAJ).

El Carné Joven Europeo de Navarra registra actualmente más de 105.000 usuarios activos. Esta cifra engloba tanto la modalidad clásica del documento como las modalidades financieras vinculadas a Caja Rural de Navarra e Imagin.

El carné mantiene su carácter gratuito en todas las opciones de emisión, "lo que sitúa a la Comunidad foral entre los territorios con mayor índice de adhesión a este programa europeo".