Interceptado en Tudela tratando de conducir bajo los efectos de las drogas un vehículo robado

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido interceptado este martes en Tudela cuando se disponía a conducir, bajo los efectos de las drogas, su vehículo estacionado, que a su vez contaba con un señalamiento por robo al ser la propiedad de una empresa de renting y no haber pagado las cuotas.

En concreto, según han explicado desde la Policía Local de Tudela, tras la llamada de una agente fuera de servicio y la identificación de un testigo, se localizó a una pareja que se encontraba "bastante influenciada por la ingesta de drogas" antes de que comenzaran a conducir el vehículo, propiedad de una empresa de renting y que figuraba como robado.

El varón, conductor habitual y persona reseñada en el contrato, fue informado de los hechos y de su posible participación como presunto autor de un delito de apropiación indebida. El turismo fue retirado a dependencias policiales a disposición de la propiedad, y los hechos fueron trasladados a Policía Judicial de Policía Foral para su investigación.

Por otro lado, los agentes detuvieron a un joven de 21 años por un presunto delito de falsedad documental, ya que conducía su turismo con una placa extranjera que no correspondía con el número de bastidor del turismo, estando la placa original caducada. El joven fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial, y el vehículo fue trasladado al depósito a disposición del Juzgado de Guardia.