Interceptan drogas y armas blancas en un local de ocio de Pamplona que superaba en un 36% el aforo permitido

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral de Navarra y Policía Municipal de Pamplona realizaron la noche del viernes una redada en un local de ocio de la capital navarra que superaba en un 36% el aforo permitido y donde se interceptaron drogas y armas, como un cuchillo y un destornillador.

Según han informado desde la Policía Foral, el dispositivo, destinado a la inspección y el control del local, vino originado por múltiples quejas vecinales por ruidos generados en el entorno, así como por el posible consumo de drogas en el interior, y la venta e ingesta de alcohol a menores.

Tanto por actuaciones previas en la zona de ocio, fruto del trabajo de patrullaje, como por la comprobación de agentes de paisano durante las semanas previas, se había comprobado que algunos de los hechos denunciados por el vecindario podrían ser constitutivos de infracción, por lo que se iniciaron los contactos entre ambos cuerpos policiales para abordar la situación.

Mediante un operativo conjunto, coordinado entre la División de Prevención y Atención Ciudadana de Policía Foral y la Brigada de Proximidad de Policía Municipal, se accedió al local, en el que en esos momentos se encontraban numerosas personas, y se procedió al control e identificación de todos los presentes.

El dispositivo contó a su vez con miembros de la División de Intervención, del Grupo de Guías Caninos y de la Brigada de Juego y Espectáculos del Cuerpo autonómico.

Tras el conteo de las personas presentes, se comprobó que el local superaba ampliamente el aforo permitido, que era de 155 personas, ya que en ese momento había 212, de las que 56 eran menores de edad.

Además, se comprobó que se permitía el consumo de alcohol a menores, se fumaba tanto con sisas como con vapers, y que se permitía la extracción de vasos de cristal al exterior. Todo ello conlleva distintas sanciones administrativas en normativa local, autonómica y nacional.

Se realizaron 8 incautaciones de sustancias con la correspondiente denuncia; 3 incautaciones de sustancias localizadas en el entorno; 1 arma blanca (cuchillo en el bolso de una menor); 1 objeto peligroso (destornillador); 1 verduguillo; y 1 pasaporte ocupado por pertenecer a otra persona y estar en posesión una persona que no es la titular.

También se identificó a 1 persona que tenía un señalamiento de averiguación de domicilio y paradero, y a 1 menor que cometió un presunto delito de falsedad documental en el DNI, con el objeto de acceder al local.

El dispositivo, que comenzó a las 01 horas, terminó tres horas después, cuando las unidades se retiraron del lugar tras finalizar las actuaciones correspondientes.