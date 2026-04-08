El intergrupo Paz y Libertad en el Sahara asiste a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la RASD

El intergrupo Paz y Libertad en el Sahara - Askatasuna eta Bakea Saharan asiste a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la RASD. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El intergrupo parlamentario Paz y Libertad en el Sahara- Bakea eta Askatasuna Saharan ha asistido a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

La representación parlamentaria integrada por el coordinador del intergrupo Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin), Carlos Mena (PSN), Irati Jiménez (EH Bildu) y Blanca Regúlez (Geroa Bai), junto con el presidente de la Federación Navarra de Concejos y Municipios, Xabier Alcuaz, ha viajado a los campamentos de personas refugiadas de Tindouf para "mostrar una vez más su compromiso con el pueblo saharaui y el apoyo en su camino hacia la autodeterminación y el derecho a decidir su futuro, tal y como establece el derecho internacional y las resoluciones de la ONU".

El acto de inauguración del programa conmemorativo, que se celebrará entre el 8 y el 9 de abril en la wilaya de Auserd (Tindouf), ha contado con la asistencia del presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien ha querido enviar un "mensaje de resistencia" al mundo, "mostrando la unidad nacional y el firme rechazo a toda conspiración contra los derechos del pueblo saharaui".

Ghali ha expresado su agradecimiento y reconocimiento a todos "los movimientos de solidaridad internacionales que han apoyado constantemente la lucha saharaui" y, tras recordar a España que su "responsabilidad jurídica en la finalización del proceso de descolonización del Sahara Occidental no prescribe", ha instado a la Unión Europea a respetar las decisiones judiciales y el derecho internacional, "evitando acuerdos que impliquen la explotación de recursos saharauis bajo ocupación".

El programa incluye un desfile militar y civil que exhibirá las capacidades del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), así como el desarrollo institucional alcanzado en estos 50 años. Además, se han programado actividades culturales, artísticas, deportivas y folclóricas, con el objetivo de mostrar la identidad y resiliencia del pueblo saharaui, ha informado el Parlamento foral.