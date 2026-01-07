Se interrumpe la búsqueda sobre el terreno del desaparecido en Olite pero continúa la investigación

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las labores de búsqueda sobre el terreno del hombre desaparecido en Olite el pasado día 31 de diciembre se han interrumpido, si bien continúa la investigación por parte de la Policía Foral, según han informado desde Sos Navarra.

El hombre de 69 años desaparecido salió a pasear sobre las 18 horas del pasado miércoles, 31 de diciembre, de la residencia de ancianos de Olite y no regresó. Se activó esa misma noche un dispositivo de búsqueda, que se ha desarrollado estos días.

Este sábado, la Policía Local de Olite mostró en su perfil en la red social X un vídeo en el que se puede ver al hombre desaparecido durante la celebración de la carrera de la San Silvestre de la localidad, con la esperanza de que alguien pueda aportar información que facilite su localización.