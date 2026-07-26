Intervenidos un cuchillo, dos navajas y un palo de madera en las fiestas de Tudela

La Policía Foral y la Policía Local de Tudela intervienen un cuchillo, dos navajas y un palo de madera en las fiestas de Santa Ana. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral y de la Policía Local de Tudela han intervenido durante las primeras jornadas de las fiestas de Santa Ana 2026 varias armas prohibidas, en concreto, un cuchillo, dos navajas y un palo de madera que portaban varios individuos entre la multitud.

Dentro del dispositivo conjunto de seguridad de los dos cuerpos policiales, los agentes interceptaron a un varón que portaba un palo de madera. Tras realizarle un registro, se halló en el interior de su bolso bandolera una navaja de 10 centímetros de hoja, cortante y punzante de un solo filo, según ha informado la Policía Foral.

Un segundo varón fue controlado por las patrullas policiales. Ocultaba en sus partes íntimas un cuchillo de 8,5 centímetros de hoja que, según manifestó, portaba para su "defensa personal". Al mismo individuo se le intervino un billete falso de 50 euros y se tramitó una denuncia por tenencia de drogas.

En otra actuación, se localizó a un tercer varón que también escondía entre sus partes íntimas una navaja de 10 centímetros de hoja.