INTIA anuncia un "acercamiento" con los sindicatos tras una reunión que ha abierto "un proceso de conversaciones"

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía pública INTIA ha anunciado este jueves que se ha iniciado un "proceso de negociación entre empresa y sindicatos" tras mantener una reunión que "ha supuesto un acercamiento entre ambas partes y abre por primera vez un proceso de conversaciones, aunque sin una propuesta concreta por parte del comité de empresa".

En un comunicado, INTIA ha valorado "muy positivamente esta nueva etapa de negociación" y se ha comprometido a plantear una nueva propuesta para la próxima semana. Este "proceso de negociación" se abre en el marco de la huelga indefinida convocada por el comité para reclamar "igualdad salarial" para los trabajadores subrogados.

Según han destacado desde la empresa, "el grupo de 55 trabajadores y trabajadoras accedió a INTIA el 1 de enero de 2025 con las condiciones laborales vigentes en su anterior empresa".

En junio de 2025, este grupo de trabajadores, "que mantiene las funciones y responsabilidades desarrolladas en Tracasa, y que por tanto difieren del conjunto de funciones de la plantilla de INTIA en general", recibió una subida del 8%, a aplicar durante los próximos dos años.

"En enero de 2026 la empresa propuso una subida del 5% adicional, oferta que fue rechazada por el colectivo. En marzo de 2026 el colectivo de personas subrogadas mantuvo su reivindicación inicial de subida del 23%, y convocó la huelga indefinida", han añadido desde INTIA.

"Desde el comienzo de la negociación, la empresa ha mantenido su voluntad de acuerdo y de trabajo conjunto con CPEN y el propio Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente -del Gobierno de Navarra- para la resolución de este conflicto, dentro del marco de equidad interna y sostenibilidad económica de la empresa", han subrayado.

El 1 de abril de 2026, el comité de empresa "presentó una convocatoria de huelga indefinida desde el pasado 13 de abril y el seguimiento de la huelga ha sido durante toda la semana del 69%".