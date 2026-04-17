INTIA ofrecerá el lunes una nueva propuesta al comité y espera que la situación se resuelva "en el menor tiempo posible"

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado que la empresa pública INTIA planteará el lunes una nueva propuesta al comité, que ha convocado huelga indefinida reclamando "igualdad salarial" para los trabajadores subrogados. "Confío en que esta situación se pueda resolver en el menor tiempo posible", ha indicado.

Así se ha pronunciado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación, antes de presidir la reunión del Consejo Agrario, que ha tenido lugar mientras se desarrollaba una nueva concentración convocada por el comité de INTIA a las puertas del departamento.

"El personal subrogado de Tracasa a INTIA lleva un tiempo manifestando su discrepancia con los criterios que hemos planteado. Cuando se incorporaron a la plantilla de INTIA, porque hasta entonces venían haciendo el mismo trabajo que desarrollan en este momento desde Tracasa, percibían en el entorno de los 32.000 euros de media de retribución", ha relatado.

Según ha continuado, "les hicimos una propuesta teniendo en cuenta que CPEN, que es la corporación de la que dependen todas las sociedades públicas, en ese proceso de negociación que tiene abierto con las organizaciones sindicales establece un mecanismo de determinación de salarios diferente al que se tenía hasta el momento, el de la escalera al que hacen referencia los trabajadores y trabajadoras subrogados". "Y el marco en el que nos estábamos moviendo nos llevó a hacerles una propuesta de incremento salarial hasta los 37.500 euros que rechazaron los trabajadores hace unos días", ha remarcado.

"Nos parecía, y así se lo comunicamos, que si rechazaban esa propuesta lo que tenían que hacer es proponernos una alternativa, pero que no fuese la que estaban reclamando hasta ese momento. Esperábamos que esta semana esa propuesta se hiciera por su parte. No se ha hecho. No vamos a esperar al jueves que viene, yo espero que el mismo lunes haremos una nueva propuesta a los trabajadores y confío en que esta situación se pueda resolver en el menor tiempo posible", ha indicado.

Según ha señalado, la resolución de esta situación les "interesa tanto a ellas y ellos como al propio departamento", fundamentalmente "en un momento como el presente, en el que estamos tramitando las ayudas para el sector primario, un sector que recibe del orden de 150 millones al año y una parte importante del cumplimiento de plazos, tiempos, etc., tiene que ver lógicamente con el proceso administrativo". "Y en ese proceso administrativo, ellos juegan un papel muy importante", ha manifestado.