Inversión de 2,2 millones para la travesía de Lesaka, saneamiento del barrio de Alkaiga y la adecuación de un edificio

Visita obras Lesaka. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha facilitado una inversión superior a los 2,2 millones de euros en la pavimentación y renovación de redes en la travesía de Lesaka, en la red de saneamiento del Barrio de Alkaiga y la adecuación del edificio municipal Eskolttiki. Para ello, el Gobierno de Navarra aporta 863.302 euros.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, acompañado de la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, y el alcalde de la localidad, Ladis Satrustegui, han visitado este jueves las obras que se están ejecutando en Lesaka.

Los fondos y la planificación del Plan de Inversiones Locales (PIL) "nos está permitiendo mejorar la calidad de vida en los municipios de Navarra", ha sostenido el consejero, quien ha valorado la "colaboración" entre las diversas administraciones para "lograr una Comunidad foral más cohesionada y en la que igualdad no depende del lugar en el que vivas".

Así, el consejero Chivite ha destacado el "esfuerzo inversor" realizado por el Gobierno de Navarra tras la reforma de la Administración Local en 2022 que ha permitido, entre otros aspectos, "que los ayuntamientos sepan el marco en el que se mueven a la hora de afrontar sus inversiones para mejorar los servicios y las dotaciones de sus municipios".

En la misma línea, el alcalde de Lesaka ha agradecido la colaboración del Gobierno de Navarra para "dar respuesta a una demanda histórica, que, además, supone un acceso digno al casco urbano de Lesaka". Las obras de la travesía se adaptan al plan de movilidad, aprobado en la pasada legislatura, ha concluido el alcalde.

LAS OBRAS

Actualmente se están ejecutando las obras de pavimentación y renovación de redes en la calle Albistur, travesía de Lesaka en la NA-4000. Las obras, que se prevén concluir en junio de este año, actuarán en un tramo aproximado de 204 metros e incluirán la renovación de pavimento, construcción de aceras, renovación de las redes de abastecimiento, fecales y fluviales. También se reordenará y mejorará la señalización de los pasos de peatones.

La inversión prevista en la travesía de Lesaka asciende a 1,8 millones de euros de los que 576.382 euros han sido aportados por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación y la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras. En las dos fases de la red de saneamiento del Barrio de Alkaiga, ya concluidas, se han invertido 320.622 euros, de los que 224.435 euros han sido aportados por el Gobierno de Navarra, en el marco de los fondos del PIL.

La adecuación del edificio municipal Eskolttiki, cuyas obras aún no se han iniciado, contarán con una aportación superior a los 62.000 euros con cargo al PIL, para financiar una obra de 105.039 euros que servirán para la adecuación de espacios ya existentes para la creación de salas de usos múltiples.

PLAN DE INVERSIONES

En el primer periodo de planificación del PIL 2022-2025, el Gobierno de Navarra ha aportado más de 126 millones de euros a los municipios de Navarra en los tres epígrafes en los que se subdivide el PIL: programa de libre determinación, programa de inversiones y programación local.

En el actual periodo de planificación del PIL, 2026-2028, la previsión es propiciar en los municipios de la Comunidad foral inversiones por un valor superior a los 152 millones de euros.