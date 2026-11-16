Una investigación de la UPNA abre nuevas vías para mejorar los sensores ópticos

Archivo - Lázaro José González Salgueiro, nuevo doctor por la UPNA, fotografiado en el campus de Pamplona (sede Arrosadia). - UPNA - Archivo

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero Lázaro José González Salgueiro (Pinar del Río, Cuba, 1992) ha desarrollado nuevas estrategias para controlar las resonancias ópticas y mejorar la sensibilidad y capacidad de los sensores para detectar cambios muy pequeños. Además, ha demostrado que es posible mejorar simultáneamente varias prestaciones de estos dispositivos mediante el diseño y la disposición de capas muy finas de materiales metálicos y dieléctricos, cuyas propiedades permiten modificar de distinta manera la propagación de la luz.

Estos resultados, obtenidos en su tesis doctoral defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), pueden contribuir al desarrollo de sensores "más precisos, fiables y versátiles" para el diagnóstico biomédico, la monitorización medioambiental, el control de procesos industriales, así como la detección de sustancias químicas y biológicas, según ha informado la UPNA en una nota.

La tesis, calificada de sobresaliente cum laude y con mención internacional, ha sido desarrollada en el grupo de investigación Sensors bajo la dirección de dos investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA: los catedráticos Ignacio del Villar Fernández e Ignacio Matías Maestro.

"Los sensores ópticos desempeñan un papel cada vez más importante en ámbitos como la medicina, la industria, el control medioambiental o la seguridad alimentaria -ha descrito el autor de la tesis-. Su funcionamiento se basa en detectar pequeñas variaciones del entorno mediante cambios en la propagación de la luz, lo que permite realizar mediciones con gran precisión y sin contacto directo con aquello que se quiere analizar".

Según ha explicado, "sin embargo, el desarrollo de sensores ópticos más eficaces plantea un importante desafío". "No basta con aumentar su sensibilidad; también es necesario mejorar otros aspectos como la estabilidad de la respuesta, la facilidad para interpretar las señales obtenidas o la precisión con la que pueden detectarse cambios muy pequeños. Encontrar un equilibrio entre todos estos factores constituye uno de los principales retos de la investigación actual en este campo", ha continuado.

CAPAS QUE MODIFICAN LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ

La investigación de Lázaro José González Salgueiro se ha centrado en el uso de películas delgadas depositadas sobre guías de onda, unas estructuras diseñadas para confinar y guiar la luz. La fibra óptica constituye uno de los ejemplos más conocidos de guía de onda.

Las capas añadidas sobre estas estructuras modifican las condiciones en las que se propaga la luz y su interacción con el entorno. Cuando se dan determinadas condiciones, se produce una resonancia óptica: una respuesta característica que aparece porque la luz interactúa de una forma concreta con los materiales del dispositivo. La posición y la intensidad de esta respuesta pueden variar a medida que cambia el entorno, por lo que su análisis permite utilizar el dispositivo como sensor, ha expuesto la UPNA.

La tesis doctoral ha estudiado cómo influyen en estas resonancias factores como el material empleado, el grosor de cada película y el orden en que se disponen las diferentes capas. Los resultados muestran que el diseño conjunto de estos elementos permite controlar la respuesta óptica y adaptar el funcionamiento del sensor a cada aplicación.

La investigación se desarrolló sobre tres plataformas complementarias. La primera emplea guías de onda planas, estructuras con una superficie plana que facilitan el estudio de la interacción entre la luz y los materiales depositados. La segunda utiliza redes de difracción de periodo largo en fibra óptica, estructuras que permiten acoplar la luz guiada en el núcleo de la fibra a otros modos más sensibles a las propiedades del entorno. La tercera se enmarca en el concepto Lab-on-Tip, basado en la integración de estructuras sensoras microscópicas directamente en el extremo de una fibra óptica. En este caso, se estudiaron dispositivos denominados 'metatips', en los que la propia punta de la fibra incorpora la estructura óptica responsable de generar la respuesta resonante.

"Aunque cada una presenta características propias, todas fueron estudiadas siguiendo un mismo objetivo: comprender cómo controlar las resonancias ópticas para diseñar sensores más sensibles, robustos y versátiles", ha indicado el investigador.

UNA NUEVA VÍA PARA GENERAR RESONANCIAS HIPERBÓLICAS

Uno de los principales resultados de la tesis ha sido demostrar que es posible generar un comportamiento resonante de tipo hiperbólico mediante una estructura formada por una única bicapa de materiales metálico y dieléctrico. Este tipo de resonancia, denominada 'hyperbolic mode resonance' (HMR), o resonancia de modo hiperbólico, combina características asociadas a diferentes mecanismos resonantes. La investigación demuestra que este comportamiento puede obtenerse mediante una arquitectura considerablemente más sencilla que las estructuras multicapa empleadas habitualmente para generar este tipo de respuesta. "Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el desarrollo de sensores con mejores prestaciones", ha indicado.

La tesis ha demostrado, asimismo, que un ajuste preciso del grosor y la distribución de las capas depositadas permite mejorar de forma conjunta distintos parámetros del dispositivo. "Gracias a esta estrategia, fue posible mejorar no solo la sensibilidad, sino también la calidad de las resonancias obtenidas, aumentar la estabilidad de la respuesta y conseguir un comportamiento más lineal, aspectos fundamentales para facilitar su utilización en aplicaciones reales", ha expuesto Lázaro José González Salgueiro.

SENSORES EN LA PUNTA DE UNA FIBRA ÓPTICA

Los principios estudiados inicialmente en guías de onda planas fueron trasladados después a dispositivos basados en fibra óptica. En ellos, la investigación permitió establecer nuevas estrategias para controlar las resonancias y optimizar su respuesta frente a las variaciones del entorno.

En la última parte de la tesis, estos conceptos se aplicaron a dispositivos microscópicos fabricados sobre el extremo de una fibra óptica. Para mejorar la precisión con la que se sigue la respuesta de estos sensores, Lázaro José González Salgueiro desarrolló, además, un sistema de interrogación basado en un láser sintonizable y técnicas de seguimiento y bloqueo de frecuencia. Este procedimiento permite mantener el láser vinculado a la resonancia del sensor y detectar con gran precisión sus pequeños desplazamientos cuando cambian las condiciones del entorno, mejorando así la resolución de la medida.

"En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el diseño coordinado de los materiales empleados y de las resonancias ópticas constituye una herramienta muy eficaz para mejorar el rendimiento de distintos tipos de sensores. Más allá de los avances alcanzados en cada plataforma de forma individual, la principal aportación de esta tesis es establecer una estrategia común para optimizar sensores ópticos mediante el control de la interacción entre la luz y las películas delgadas especialmente diseñadas para ello", ha señalado el investigador.