Investigado un varón en Tudela por un presunto delito contra la fauna y por la tenencia ilícita de armas

Material incautado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo Operativo de Medioambiente y al Grupo Investigación Medioambiental (GRIM) de la Comisaría de Tudela han abierto diligencias penales recientemente a un hombre de 74 años como presunto autor de un delito de contra la fauna y otro de tenencia ilícita de armas en capital ribera.

En el pasado mes de febrero, agentes del mencionado Grupo Operativo detectaron indicios de que se pudieran estar realizando acciones de caza mediante el uso de reclamos vivos, estableciéndose por ello los oportunos dispositivos de control y vigilancia, con el fin de localizar al presunto autor.

Los mismos dieron sus frutos y permitieron localizar a un hombre en una finca rústica situada en cercanías de Bardenas Reales practicando la caza de la perdiz con reclamo. Utilizaba para ello dos ejemplares enjauladas, que servían como señuelo vivo en época de veda y reproductiva para la especie.

El Código Penal en su artículo 335 prohíbe las acciones de caza cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas de caza y pesca, según ha informado la Policía Foral.

En el lugar de los hechos fue encontrada un arma no registrada, diversa munición para su uso y también un reclamo electrónico con canto de perdiz, que fueron incautados junto con las perdices.

El artículo 564 del Código Penal castiga la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, ha añadido el cuerpo autonómico. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra.

Asimismo, agentes de esta Brigada de Protección Medioambiental, ha atendido 67 incidencias contra el medioambiente en el mes de febrero.

De los asuntos atendidos en el pasado mes, destacan 21 actuaciones por vertidos agrícolas e industriales al medio ambiente e inadecuada gestión de residuos, 13 por maltrato o abandono de animales, 7 relacionados con la caza y 7 por fuegos o quemas no autorizadas.

Entre los casos atendidos, además del descrito con anterioridad, destacan: la denuncia en la Ultzama a una persona por tenencia de artes y medios prohibidos, al intervenírsele un lazo-trampa; intervención de un arma y denuncia a un varón por cazar furtivamente de noche en una localidad de la ribera; denuncia a un coto de caza de la ribera por implantar cebaderos para jabalíes controlados permanentemente con cámaras emisoras de imágenes y la localización del origen de un vertido de hipoclorito sódico causante de la muerte de peces en una regata de Cinco Villas.