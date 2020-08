Un investigador del Cima participa en una investigación para tratar la leucemia mieloide aguda de forma "más efectiva"

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional, dirigida por el Hospital de Massachusetts (EE.UU.), y en la que participa el Dr. Borja Sáez, científico del Cima Universidad de Navarra, ha presentado una vía para tratar la leucemia mieloide aguda de forma "más efectiva y segura". Los resultados se han publicado en Blood, la revista científica más importante en el ámbito hematológico.

La leucemia mieloide aguda es una enfermedad muy agresiva en la que las células proliferan de forma anormal, invadiendo la médula ósea e interfiriendo con la producción de las células normales de la sangre. "Se sabe que el metabolismo de una célula tumoral es diferente al de la célula sana. En este trabajo, aprovechamos esas diferencias para definir alguna vulnerabilidad específica de las células tumorales", explica el Dr. Sáez en un comunicado.

Como consecuencia del metabolismo celular, se producen ciertos intermediarios que son tóxicos para las células, por lo que es necesario desintoxicar esos metabolitos para preservar su viabilidad. "Uno de esos metabolitos son los aldehídos, moléculas altamente reactivas (tóxicas), producto de un metabolismo alterado en las células tumorales", añade el investigador del Cima Universidad de Navarra.

Mediante cultivos celulares y modelos animales, los investigadores observaron que la molécula Aldh3a2 (que juega este papel "desintoxicante" de aldehídos), "es esencial para el mantenimiento de las células leucémicas y, por tanto, las hace dependientes de su correcta función". Como apunta el Dr. Sáez, "además, descubrimos que Aldh3a2 protege las células tumorales de un proceso de muerte celular programada denominada ferroptosis. Por lo tanto, la modulación genética o farmacológica de ambas vías (desintoxicación de aldehídos e inducción de ferroptosis) demostraron una sinergia terapéutica para tratar este tipo de cáncer de la sangre".

Una de las conclusiones más relevantes del proyecto es que, a diferencia de las células tumorales, las células sanas no son dependientes de la molécula Aldh3a2, por lo que no les afecta la modulación de dicha molécula. "Por lo tanto, esta nueva estrategia terapéutica no solamente sería más efectiva, sino que resultaría mucho más segura, ya que limita los efectos no deseados de quimioterapias menos específicas", destaca el investigador.

El trabajo se ha realizado gracias a la financiación de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de distintas institucionales americanas.