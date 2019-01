Un investigador de la UPNA publica un manual para profesionales sobre la intervención escolar centrada en soluciones

Publicado 14/01/2019 20:22:34 CET

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador y docente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Mark Beyebach y la psicoterapeuta familiar Margarita Herrero de Vega han publicado el manual práctico para profesionales de la educación 'Intervención escolar centrada en soluciones. Conversaciones para el cambio en la escuela', con la editorial Herder.

El planteamiento centrado en soluciones, eje central de la publicación, surgió en el ámbito de la psicoterapia y, debido a su éxito y eficacia, se trasladó más tarde al de la enseñanza. Parte de un original modelo de intervención que deja de lado los problemas y se focaliza en las soluciones: "En un contexto como el de la educación, saturado de problemas y a menudo falto de recursos, es necesario mostrar cómo se pueden incorporar prácticas más colaborativas y enfocadas al usuario, en definitiva, más centradas en soluciones", apuntan los autores del manual.

A través de la presentación de las bases conceptuales y de diversas estrategias de intervención, acompañadas de numerosos ejemplos prácticos, el material apuesta "por una mirada diferente sobre la realidad escolar, basada en los recursos y en las posibilidades en vez de en las patologías y los déficits", según explican sus autores. La publicación aporta recursos basados en experiencias de intervención que abarcan desde la educación infantil hasta la etapa universitaria e ilustran algunas de las muchas opciones que ofrece el enfoque centrado en soluciones.

Mark Beyebach es doctor en Psicología y Especialista en Psicología Clínica. Acreditado como terapeuta, docente y supervisor en Terapia Familiar por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, fue profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca entre 1992 y 2013 y director del Máster en Terapia Familiar e Intervenciones Sistémicas de la misma universidad entre 1993 y 2011. Es docente en la UPNA desde enero de 2014.

Pionero en España de la Terapia Centrada en las Soluciones ("solution-focused therapy"), ha impartido conferencias y seminarios sobre el tema en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, y es autor de más de setenta publicaciones científicas sobre terapia familiar y terapia breve centrada en soluciones. Ha publicado los libros "Avances en Terapia Familiar Sistémica" (con José Navarro, ed. Paidós), "24 ideas para una Psicoterapia Breve", "200 Tareas en Terapia Breve" (con Marga Herrero, ed. Herder), "Changing self-destructive habits. Pathways to solutions with couples and families" ("Cambiando hábitos auto-destructivos. Caminos hacia soluciones con parejas y familias" con Matthew Selekman, ed. Routledge) y "Cómo criar hijos tiranos. Un manual de anti-ayuda para padres de niños y adolescentes" (con Marga Herrero, ed. Herder). Entre 2011 y 2015 fue Presidente de la European Brief Therapy Association (Asociación Europea de Terapia Breve).

Su investigación durante los últimos veinte años se ha centrado en los procesos de cambio en terapia familiar breve, y en especial en los usos terapéuticos del lenguaje. Sus líneas de investigación actuales se centran en la aplicación del enfoque sistémico centrado en soluciones a la protección de menores, a la intervención en organizaciones y a la intervención escolar.