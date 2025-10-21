Investigados dos varones de 25 y 32 años tras ser sorprendidos cazando furtivamente de noche en Arellano

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 25 y 32 años están siendo investigados tras ser sorprendidos cazando furtivamente de noche en Arellano, según han informado desde la Guardia Civil de Navarra.

Desde el Instituto Armado han relatado que el pasado fin de semana, en el paraje conocido como 'Los Peros', término municipal de Arellano, agentes que realizaban servicio de seguridad ciudadana observaron un vehículo todoterreno estacionado en las inmediaciones de la ermita de San Pedro.

El vehículo se encontraba abierto y con las llaves puestas, apreciándose desde el exterior dos rifles de caza mayor fuera de sus fundas. Al inspeccionar el interior se hallaron dos rifles, uno de ellos con cargador municionado y listo para su uso, una linterna de gran potencia, una emisora portátil, un hacha, cartuchería y la funda de un visor nocturno o térmico, este último prohibido para la actividad cinegética según la ley foral 17/2005 de Caza.

Minutos después se personó en el lugar uno de los investigados, un varón de 25 años propietario de una de las armas y familiar del titular/propietario del vehículo, quien "reconoció no portar documentación ni autorización para la caza en esas condiciones".

La investigación permitió identificar como segundo implicado a otro varón de 32 años y propietario del otro rifle, que presuntamente se hallaba oculto en las inmediaciones "aprovechando la nocturnidad y la orografía del terreno".

La actuación permitió constatar que ambos se encontraban practicando la caza furtiva en horario nocturno y en día inhábil, infringiendo la Orden Foral 189E/2025, por la que se aprueba la disposición general de vedas para la temporada 2025/2026.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente al considerar que podrían ser constitutivos de un delito contra la flora y la fauna, tipificado en los artículos 334 y 335 del Código Penal.

La intervención fue realizada por agentes del Puesto de Lerín de la Guardia Civil de Navarra.