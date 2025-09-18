Investigados dos varones por ahorcar y enterrar un perro en una finca de Tierra Estella

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo Investigación Medioambiental (GRIM), han abierto diligencias penales a dos varones como presuntos autores de un delito contra los animales cometido en una localidad cercana a Estella.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos se produjeron el pasado mes de agosto, cuando el propietario de una finca descubrió un animal semienterrado y en avanzado estado de descomposición, por lo cual interpuso denuncia en la Comisaría de Estella. Posteriormente se pudo determinar que se trataba del cadáver de un perro de raza American Bully, presuntamente muerto por ahorcamiento.

Fruto de la investigación policial, los agentes han podido determinar la identidad de las personas implicadas, que han sido citados en calidad de investigados como presuntos autores de un delito contra los animales. Se trata de un vecino de un municipio de Estella y otro de Zaragoza.

Las diligencias propias del atestado policial se han remitido al Juzgado de Guardia de Estella y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra.

El Código Penal, en su artículo 340 bis punto 3, castiga la muerte de un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo control humano, con pena de prisión de doce a veinticuatro meses, además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.