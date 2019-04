Ione Belarra cree que Iglesias "ganó" el debate por "decir la verdad" mientras Sánchez "no contesta"

Publicado 24/04/2019 14:01:24 CET

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso y candidata por Navarra, Ione Belarra, ha afirmado que Pablo Iglesias, candidato a la Presidencia de su formación, "ganó" el debate electoral y ha considerado que lo hizo por "decir la verdad en un momento en el que todos los partidos están mintiendo o están diciendo medias verdades".

Ione Belarra ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de un acto electoral en Pamplona, que "una vez más quedó claro que las medias verdades o no contestar de manera directa a las preguntas como hizo el presidente del Gobierno es un error en el momento en el que la ciudadanía lo que está demandando de los políticos es que digamos la verdad".

En todo caso, ha precisado que "para nosotras lo fundamental no es ganar debates, es ganar las próximas elecciones el 28 de abril, es en lo que estamos concentradas ahora".

Ha insistido en que "decir la verdad en un momento en el que todos los partidos están mintiendo o están diciendo medias verdades es poderoso y creo que por eso Pablo ganó el debate, por eso Pablo puso encima de la mesa los problemas del país real, ese problema de la vivienda, ese problema de que los más ricos no están contribuyendo al bienestar de todos pagando impuestos".

Además, Ione Belarra ha considerado que "las derechas están muy crispadas, el trío de Colón quiere gobernar crispando la convivencia y no hablando de los problemas de la gente de nuestro país, de la sanidad, de la educación, de la vivienda, como no tienen propuestas, como no tienen proyecto de país, se escudan en el griterío y en las mentiras para no hablar de los problemas reales de la gente".