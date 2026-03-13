El IPC sube 4 décimas en febrero en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 2,2%

Archivo - Varios productos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido 4 décimas en el mes de febrero en Navarra respecto al mes anterior, y la tasa interanual se sitúa en el 2,2%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, los precios han bajado en la Comunidad foral un 0,2%.

Con respecto al mes anterior, el IPC ha subido en Vivienda (1%), Transporte (0,7), Muebles y artículos del hogar (0,6), Información y Comunicaciones (0,6), Actividades recreativas, deporte y cultura (0,3), Cuidado personal y otros (0,5), Restaurantes y alojamientos (0,3) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,1). Se ha mantenido en varios grupos como Bebidas alcóholicas y tabaco, Vestido y calzado y Servicios de educación, mientras que ha bajado en Sanidad (-0,2%) y en Seguros y servicios financieros (-0,1).

Con respecto al mismo mes del año anterior, donde más subieron los precios en Navarra fue en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,8% más que en febrero de 2025 (-0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Seguros y servicios financieros, un 4,4% más (-1,1 puntos); Restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% más (-0,3 puntos) y Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,6% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en información y comunicaciones, un -0,1% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%.

Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla - La Mancha(2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.