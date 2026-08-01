Irache advierte sobre el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en detrimento de la dieta mediterránea

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PAMPLONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre el incremento del consumo de alimentos ultraprocesados en los hogares en detrimento de la dieta mediterránea y de alimentos frescos, "cuyo consumo excesivo puede ser perjudicial para la salud".

Citando un estudio publicado por la revista The Lancet, en el que ha participado Maira Bes-Rastrollo, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Irache ha indicado que "la proporción de calorías que aportan los ultraprocesados al total de la dieta en España se ha triplicado en las últimas tres décadas, pasando del 11% al 32%".

Asimismo, un informe del Observatorio de Salud Pública de Navarra indica que, entre el 2017 y 2024, "el índice de población con exceso de peso subió cuatro puntos hasta alcanzar el 50,8%, un porcentaje que entre los jóvenes había subido dieciséis puntos. Entre los pequeños de entre 6 y 14 años este porcentaje se acercaba al 30%".

Según explica Irache en una nota de prensa, los alimentos ultraprocesados son productos industriales "elaborados con ingredientes baratos y aditivos cosméticos -como colorantes, aromatizantes, edulcorantes artificiales o emulsionantes-".

Ha advertido de que "están sustituyendo a los alimentos frescos y mínimamente procesados, así como a las comidas tradicionales" así como de su relación con "un mayor riesgo de obesidad y sobrepeso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, afecciones de los riñones y del sistema gastrointestinal, así como de mortalidad prematura".

De la misma manera, ha subrayado que "las etiquetas de muchos productos ultraprocesados destacan beneficios superficiales, como enriquecimiento con vitaminas o mensajes de 'equilibrio nutricional', mientras que la lista completa de ingredientes, con nombres técnicos, puede pasar desapercibida para el consumidor medio".

La asociación ha destacado que la clave para distinguir si un producto es ultraprocesado está en leer la etiqueta. Así, explica que si cumple una de las siguientes condiciones, "es muy probable que lo sea". Por un lado, si tiene más de cinco ingredientes, ya que los alimentos frescos o mínimamente procesados "suelen tener listas de ingredientes cortas".

También ha recomendado fijarse si contiene "ingredientes cosméticos" o industriales como aditivos, emulsionantes, aromatizantes, potenciadores de sabor, azúcares ocultos, aceites vegetales refinados o almidones modificados. Otra cuestión que suele indicar que se trata de un alimento ultraprocesado es que viene listo para consumir, calentar o beber.