Irache considera prioritario bonificar la cuenta vivienda para el próximo año

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache considera "positivo" que se esté trabajando, ante el problema de la vivienda, en diferentes medidas para buscar soluciones, especialmente desde la fiscalidad. Entre algunas iniciativas que se están estudiando está la deflactación de la tarifa del IRPF o recuperar la deducción del 15% en el pago y amortización de intereses en la compra de primera vivienda.

Según Irache, es "positivo" buscar propuestas que "faciliten el acceso a una vivienda", si bien considera que "deben ser prioritarias aquellas que pongan el foco en las dificultades que encuentran para hacerlo los jóvenes".

Por ello, Irache entiende que "aplicar la desgravación de la cuenta vivienda para jóvenes en próximos ejercicios debería ser un pilar de las nuevas medidas a adoptar en este campo". "Esta fórmula fomentaría el ahorro entre estas personas, que podrían invertir el dinero que hayan podido acumular durante años en la compra de un piso y también se beneficiarían de la deducción fiscal de este ahorro", ha expuesto.

Junto a la cuenta vivienda, ha comentado que "deberían analizarse diferentes posibilidades para reducir los importantes impuestos que pagan los jóvenes al acceder a una vivienda en propiedad".

MÁS VIVIENDAS

Irache ha señalado que, junto a medidas fiscales de este tipo, se "debe seguir potenciando la construcción de más vivienda, especialmente en Pamplona y comarca". "Parece que, afortunadamente, las autoridades son conscientes de esta imperiosa necesidad. Sin una suficiente oferta inmobiliaria, es imposible que jóvenes y personas migrantes que vienen a trabajar a Navarra puedan disponer de una vivienda digna", ha dicho.

A su juicio, "para posibilitar este acceso, es necesario que los precios de los inmuebles sean razonables en función de las posibilidades reales de estos consumidores". "Es imprescindible buscar la colaboración de las entidades financieras para que se impliquen en esta cuestión y ofrezcan créditos asequibles", ha manifestado.