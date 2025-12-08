Irache dice que un mismo juguete puede ser un 50% más caro según la tienda elegida

Archivo - Juguetes. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mismo juguete puede ser hasta un 50% más caro según el establecimiento donde se compre. Así lo ha comprobado la Asociación de Consumidores de Navarra Irache mediante un estudio sobre la oferta juguetera para Navidad. En el trabajo se han analizado más de 150 juguetes en ocho comercios jugueteros.

Es el caso de un juego de construcción de una autocaravana, que está equipado con cocina, baño, literas y cuna. El set tiene, además, una mesa y 2 sillas para usarlas en el interior y el exterior, así como una guitarra de juguete y una hoguera. Agrega las minifiguras de la madre y el padre con su bebé. En un comercio cuesta 17,95 euros y en otro 26,99 euros, una diferencia de precio de un 50%. En este tipo de juegos de construcción se han encontrado varios productos con unas diferencias de precio notables: es el caso de un juego de construcción sobre un refugio para osos panda, que en un comercio valía 19,45 euros y en otro 27,34 euros, ha indicado Irache.

En otro tipo de productos, la diferencias son algo menores: así se han podido detectar diferencias del 25% en un set de construcción de un coche de carreras de Fórmula 1, que reproduce el diseño de un modelo real de estas competiciones o de una muñeca de una marca conocida con apariencia vampírica, con diferencias de precio de más de ocho euros entre unas ofertas y otras.

En cualquier caso, ha indicado la asociación, estas diferencias de precio no son fáciles de encontrar, "ya que en buena parte de los comercios los precios para un mismo producto no superan los cuatro euros". Donde sí se encuentran grandes diferencias de coste es entre juguetes parecidos, con similares prestaciones, pero de distintas marcas y, por tanto, no exactamente iguales. Es en estos casos, al comparar juguetes entre distintas marcas, donde se pueden encontrar con más facilidad importantes diferencias de precio, que pueden superar el 100%. En estos casos, Irache indica que el consumidor tiene que tener claras las prestaciones del juguete.

Estas diferencias se han detectado en las ofertas de establecimientos en Navarra. También se han encontrado importantes cambios de precio al usar buscadores en internet, en algún caso diferencias de más del 50% o de casi cien euros en algún producto concreto. Sin embargo, añade, en estos casos hay que contar con los gastos de envío, que pueden ir desde los cinco a los diez euros (aunque pueden ser superiores) y el plazo de entrega ("generalmente los entrega en tres o cuatro días, pero en Irache recibimos todos los años a personas por retrasos o extravíos").

Además en este tipo de compras en muchas ocasiones el consumidor desconoce quién es el vendedor real, "lo que dificulta cualquier reclamación si se dan problemas". También es habitual en estas adquisiciones que haya más problemas por falta de existencias. Algunos buscadores van informando de rebajas que se van produciendo sobre los productos seleccionados.

En cualquier caso, desde Irache se anima a "moderar y adaptar el gasto a la situación económica de cada hogar, elegir juegos que ayuden en el desarrollo de los menores y prestar atención a las condiciones de financiación antes de aceptarlas".

Algunos catálogos publicitan descuentos del 20%, 50% por la segunda unidad o hasta el 70% en algún caso. "En estos casos, lo más importante es poder comparar con otros establecimientos y valorar el precio en función de las prestaciones y calidad del producto. Curiosamente, algunas ofertas que promocionan un importante descuento, ofrecen el producto al mismo precio que en otros establecimientos en los que no se anuncia ninguna rebaja", expone.

ANTES DE FINANCIAR, LEER LAS CONDICIONES

Según Irache, algunos consumidores están optando por financiar la compra de juguetes de Navidad para no pagarlos de una vez. "El consumidor debe ser cauteloso antes de aceptar estas financiaciones ya que en algún caso no hay interés hasta un importe, (150 o 200 euros, por ejemplo), pero a partir de él se aplican intereses de cerca del 15%", añade.

En ocasiones, dice la asociación, la financiación la hace una entidad sin vinculación al comercio y, se trata, en realidad, de la contratación de una tarjeta de crédito (a veces revolving), con comisiones de mantenimiento y con condiciones que "no siempre son muy recomendables". "En estos casos hay que ser especialmente cauteloso: en Irache hemos recibido a personas que han generado importantes deudas por contratar estas tarjetas y no entender su funcionamiento. Por eso, lo más importante antes de aceptar una financiación es leer detenidamente y comprender todos sus intereses, condiciones, plazos y formas de cancelación para no caer en situaciones de endeudamiento no deseadas. No es recomendable aceptarla en la superficie comercial si no se está plenamente seguro de sus condiciones", indica.