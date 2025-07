Irache estima que más de 40.000 jóvenes tienen previsto comprar o alquilar un piso en los próximos años en Navarra

La asociación recomienda asegurarse de que se dispondrá de financiación y tener en cuenta otros costes asociados a la compra

PAMPLONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores de Navarra Irache estima que el 50% de los jóvenes navarros menores de treinta años tienen pensando comprar o alquilar un piso en los próximos años, lo que supone alrededores de 44.000 personas.

Ante esta situación, la asociación ofrece una serie de recomendaciones para la compra de vivienda, entre las que recomienda valorar las necesidades. "No es lo mismo comprar una casa para vivir en ella una familia de cinco miembros, que para una pareja o una persona sola. Además de las características de la propia vivienda, como su antigüedad, calidad de materiales, espacio (metros construidos y metros útiles), distribución, o prestaciones que ofrece, habrá que estudiar las ventajas y desventajas de su ubicación (cercanía a centros escolares, de trabajo, servicios y comercios cercanos, parques)", ha explicado Irache en una nota.

La asociación también aconseja "asegurarse de que se cuenta con financiación". "Antes de cerrar un acuerdo de compra de una vivienda es imprescindible asegurarse de que económicamente se puede afrontar. Hay que conocer si se cuenta con el respaldo financiero de una entidad bancaria que pueda concedernos en su momento un préstamo hipotecario para la operación y si se cuenta con el capital necesario que no cubre el préstamo. Si firma un contrato de arras sobre una vivienda, asegúrese de las consecuencias que tiene y que queden plasmadas por escrito: habitualmente conlleva la aplicación de penalizaciones, que ascienden a miles de euros", ha apuntado.

Irache también destaca la importancia de no tomar una decisión "sin visitar la vivienda". "No es recomendable decidirse por ninguna vivienda si antes no ha podido visitarla. Tenga en cuenta que las afirmaciones de un vendedor pueden ser interesadas o, cuando menos, subjetivas. Es necesario que se pueda comprobar toda la información 'in situ'. En compras de esta relevancia no es admisible que nos metan prisa o no nos den el tiempo que necesitemos para comprobar cualquier cuestión", ha señalado la asociación, que aconseja realizar "tantas visitas" como sea necesario y, si es posible, acompañado de algún profesional del sector que sea de confianza (arquitecto, aparejador, albañil) que ayude a detectar posibles problemas.

Irache también ha destacado que "en el contrato de compraventa deben constar todos los datos fundamentales de la operación (descripción detallada y características de la vivienda, datos del comprador y del vendedor, precio y forma de pago)" y ha afirmado que "no puede faltar la fecha de entrega". "Es especialmente importante en las viviendas aún sin concluir. De esta forma, ante un posible retraso, el consumidor podrá, en su caso, reclamar una compensación", ha explicado.

En ese sentido, recomienda no aceptar cláusulas que exoneren a la promotora de la responsabilidad de entregar la vivienda en el plazo marcado y aconseja exigir el certificado individual de seguro o aval de las sumas avanzadas. "Antes de que te vayan a entregar la casa, revisa todo bien y envía a la promotora un listado de defectos a corregir. Recuerda que cualquier casa nueva tiene una garantía de un año para defectos de acabado, tres años para los de habitabilidad y diez años para defectos estructurales", ha destacado Irache.

Otra de las recomendaciones de la asociación es fijarse también en el edificio en el que se encuentra la vivienda, "si ha sido reformado recientemente, con cuántos ascensores cuenta, aspecto de la fachada, accesibilidad, cuarto de bicicletas, trasteros". "Nunca está de más hablar con algún vecino por si puede advertir sobre algún problema o aclarar cualquier cuestión. Esto es especialmente aconsejable en cuanto a posibles vecinos conflictivos, especialmente si son contiguos o cercanos a la vivienda en la que estamos interesados, o a locales ruidosos", ha añadido.

Irache también ha apuntado la importancia de comparar préstamos en diferentes bancos, "negociar y así poder optar por la oferta más ventajosa". "Por ello, conviene empezar a hacerlo con cierta antelación. Antes de aceptar, hay que saber si podré afrontar las cuotas y si puedo pagar ya el coste que no cubre el préstamo. Conviene valorar detenidamente el interés, si es variable o fijo y cualquier otra comisión que me apliquen. También es aconsejable fijarse en los productos o seguros vinculados y calibrar su coste frente a la bonificación que me dan. Otro punto importante es entender las consecuencias de incluir avalistas en el préstamo, que responderán económicamente por mí si no puedo afrontar las cuotas", ha explicado.

La asociación también aconsejera asegurarse del estado de deudas de la vivienda. "En el caso de vivienda de segunda mano, es importante acudir al Registro de la Propiedad y que certifique si la vivienda cuenta con una hipoteca y hasta qué plazo o si recae sobre ella alguna otra deuda. También conviene pedir una certificación del administrador de la comunidad que constate que la vivienda está al corriente de todos los pagos y preguntar si existe alguna derrama aprobada o si se espera afrontar grandes obras (instalación de ascensor o reforma de la fachada) en un futuro próximo. Es recomendable solicitar un informe de deuda de IBI en el Ayuntamiento. Para evitar asumir deudas de agua, luz o gas, es recomendable pedir al vendedor los justificantes de los últimos pagos y/o solicitar a las compañías suministradoras un informe de estado de las deudas", ha señalado.

Finalmente, Irache ha destacado que "no vale con contar solo con el precio de venta de la vivienda, ya que los impuestos y gastos de la operación también suponen un coste, que varía en función del coste de la transacción". "Normalmente hay que abonar gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría, por la compra de la vivienda (no por el préstamo). Si es vivienda nueva, se abonará el IVA y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Si es de segunda mano, se abonará el impuesto de Transmisiones Patrimoniales", ha señalado.