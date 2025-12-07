Irache pide implantar una cuenta vivienda para "fomentar el ahorro" en la juventud para acceder a un piso

Archivo - Bloque de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 7 Dic.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha apostado por la implantación de una cuenta vivienda que deduzca para la compra de un inmueble, "tal y como se hacía años atrás en Navarra". En su opinión, "esta medida, unida a muchas otras, puede fomentar entre los jóvenes el ahorro con el objetivo de poder acceder más adelante a un piso".

Según indica en una nota de prensa, "la edad media a la que los españoles adquieren su primera vivienda se sitúa en torno a los 41 años. España sigue a la cola de las economías avanzadas: solo el 15,2% de los jóvenes españoles están emancipados, lejos del 31,9% de media de la Unión Europea, y estos tienen que destinar el 92,3% de su salario a la vivienda, tal como se desprende del último informe sobre el Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil".

La asociación ha advertido que "el mercado de la vivienda en Navarra se encuentra en una situación de gran presión debido a la combinación de un notable incremento de precios y una insuficiente cobertura de la demanda". En este contexto, ha destacado la necesidad de nuevas viviendas para "dar respuesta a la demanda de los ciudadanos" y ha considerado "positiva la promoción de nuevos pisos".

Irache ha señalado que "es imprescindible una planificación seria del suelo en la Comunidad, que permita un desarrollo estable de promoción en los próximos años y que aporte una perspectiva más clara en el futuro de la vivienda".

INCENTIVAR EL AHORRO

"Los bancos suelen financiar hasta el 80% del precio de la vivienda, por lo que los jóvenes deben tener ahorrado el 20% restante más los gastos de compra (otro 10-15%), para poder acceder a una vivienda", ha explicado Irache.

Por ello, ha considerado que, "mientras se disponen viviendas en el mercado, que los jóvenes puedan deducir de los impuestos el dinero reservado para la compra de vivienda" puede incentivar que "destinen parte de sus ingresos a ir acumulando un capital que les facilite, en su momento, la adquisición de una vivienda en propiedad o incluso en alquiler".

No obstante, ha insistido en que la cuenta vivienda "debe ser una iniciativa más, entre otras necesarias para resolver el problema de la vivienda, que vaya facilitando una estructura que permita el acceso a la vivienda en condiciones asumibles para todas las personas, pero especialmente a los más jóvenes".

La asociación ha recordado que el País Vasco "antiene una desgravación fiscal por compra de vivienda". "En Navarra, esta deducción tributaria estuvo vigente años atrás y suponía una deducción del 15% sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria destinada a la compra de vivienda, con un límite máximo. Si en los siguientes años no se destinaban estos depósitos a adquirir ningún inmueble, debían devolver las deducciones de las que se habían beneficiado", ha recordado.