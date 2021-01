Irache recibió el año pasado más de 1.800 consultas sobre bonos sociales

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido el último año más de 1.800 consultas sobre bonos sociales, fundamentalmente el eléctrico. Esta modalidad, dirigida a familias numerosas, pensionistas u hogares con menores ingresos, y ahora también a personas afectadas por las consecuencias económicas o laborales de la pandemia, supone un descuento en el recibo de la luz.

Irache ha ayudado, tanto en sus oficinas de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla como en las 69 localidades de Navarra en las que gestiona las Oficinas de Información y Atención al Consumidor, a que las personas puedan solicitar el bono social y que el descuento en el recibo de la luz comience a aplicarse.

La asociación ha destacado en una nota que "muchas personas desconocen que pueden acceder a este bono" que supone un descuento del 25% sobre la tarifa regulada (potencia y consumo), "si bien puede llegar hasta el 40% o incluso hasta el 50% en los consumidores más vulnerables".

Así, ha indicado que en ocasiones surgen dificultades como, por ejemplo, que "la comercializadora vuelve a solicitar nuevamente toda la documentación que ya había aportado anteriormente el consumidor", que a los pensionistas "también les exigen el certificado de vida y estado" o que en el domicilio "hay más personas empadronadas de las que viven realmente" porque no se ha actualizado el empadronamiento.

En otros casos, en algunos pisos de alquiler el propietario del suministro sigue siendo el propietario aunque pague la factura el inquilino, lo que hace necesario cambiar la titularidad para que pueda solicitar el bono social.

Por otro lado, hay personas que "se quejan de que, al basarse los ingresos familiares en la última declaración de la renta, en realidad se tiene en cuenta una situación económica anterior, en ocasiones de dos años atrás, cuando la actual puede ser muy diferente". Sin embargo, los afectados por el Covid "pueden solicitar el bono en función de los ingresos del último mes".

Otros problemas surgen por la "falta de información" ya que la compañía "no especifica" cuáles son los requisitos que no cumple el usuario o porque al solicitante "no se le informa de la negativa, aunque en principio la comercializadora debe dar una respuesta en quince días". También se han dado dificultades por retrasos en la aplicación del bono, la falta de oficinas presenciales o "problemas en los trámites".

VIVIENDA HABITUAL Y CONTRATO DE TARIFA REGULADA

Irache ha explicado que, para acceder al bono social, en todos los casos debe tratarse de la vivienda habitual del titular, la potencia debe ser inferior a 10 kW y el suministro debe estar contratado en la tarifa regulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Cualquier hogar que cumpla los requisitos puede solicitar el bono social en cualquier momento. Si cumple las condiciones, se le deberá aplicar. Una vez contratado el bono social, el consumidor debe solicitar su renovación cada dos años, con quince días de antelación -excepto las familias numerosas-.

Asimismo, ha informado de que, además del bono social, existen otros bonos sociales que suponen descuento en algunas facturas, como el bono térmico. Las personas que a 31 de diciembre sean perceptoras del bono social eléctrico deberían recibir automáticamente un ingreso en su cuenta durante el primer trimestre del año siguiente por el bono térmico.

Estos pagos se determinan en función del grado de vulnerabilidad del hogar, de la zona climática en la que se encuentre cada vivienda y de la partida asignada en los Presupuestos del Estado. Generalmente van desde 60 a 100 euros.

Por otro lado, "algunas mancomunidades de Navarra aplican descuentos que van desde el 50% al 90% en las tasas de agua y residuos a pensionistas, personas en desempleo u hogares con bajos ingresos", ha apuntado.