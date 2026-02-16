Irene Royo (PPN) confía en que el presidente del partido, Javier García, sea el candidato a las elecciones forales

Archivo - El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, y la parlamentaria Irene Royo. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha manifestado este lunes, preguntada sobre quién será el candidato del partido para las próximas elecciones forales, que "en estos momentos el presidente del PPN es Javier García" y "me imagino que en su momento no habrá ninguna duda en que será él".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Royo ha señalado, "de cualquier modo, que él está a disposición del partido y eso se decidirá en su momento". "Si me preguntan mi opinión, pues yo creo que, evidentemente, va a ser él", ha afirmado, para incidir que será "una decisión que tomará el partido en su momento, como siempre la toma". "Yo confío en que sea él", ha reiterado.

Sobre si el PPN es partidario de acudir a las elecciones de 2027 en coalición con UPN o con sus propias siglas, Royo, que ha felicitado a Cristina Ibarrola tras haber sido elegida candidata de UPN a las próximas elecciones forales, ha manifestado que "a día de hoy el Partido Popular está trabajando por los ciudadanos, por las navarras y por los navarros, intentando dar solución, haciendo una oposición firme y trabajando por su implantación y su crecimiento en nuestra Comunidad".

Según ha añadido, "tenemos muy claro que vamos a salir reforzados y, llegadas las próximas elecciones, se decidirá en ese momento lo que se estime oportuno". "A día de hoy, desde luego, el Partido Popular está trabajando, reforzando aquí su presencia", ha dicho.