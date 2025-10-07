Irujo conoce el plan estratégico de Tutti Food Group que pretende alcanzar los 30 millones de facturación en 5 años

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, acompañado por el director general de Industria, Iñigo Arruti, y parte de su equipo de gabinete, ha visitado recientemente la planta de Tutti Food Group, en Esquíroz. Durante la visita, la dirección de la compañía ha presentado su plan estratégico, destacando las inversiones clave que permitirán consolidar su crecimiento sostenido y alcanzar una facturación de 30 millones de euros en los próximos cinco años.

En ese sentido, el consejero Irujo ha destacado que "seguimos viendo en Navarra empresas que apuestan fuertemente por la innovación a través de la inversión para impulsar un desarrollo sostenible de sus productos". "Proyectos adaptados a contribuir en nuestro territorio a nivel económico y social", ha dicho.

El proyecto de Tutti Food ha contado con la colaboración de Gobierno de Navarra. Concretamente ha recibido 439.633 euros a través de diferentes convocatorias de ayudas para: inversiones en la empresa; desarrollo de proyectos estratégicos; mejora de la competitividad de la empresa; contratación de personas para el comercio exterior, entre otras, ha informado el Ejecutivo.

La jornada ha comenzado con una presentación sobre la evolución de la empresa, que ha logrado duplicar su facturación en los últimos años gracias al desarrollo de sus cuatro líneas de negocio principales: Food Service, Retail, Industria Alimentaria e Inflight. En este contexto, los próximos retos de Tutti Food Group se centran en ampliar su capacidad productiva en las instalaciones actuales para atender la creciente demanda del segmento de alimentación 'convenience', especialmente en las líneas de salsa en cubitos IQF y platos preparados gratinados ultracongelados.

Concretamente el plan industrial contempla la instalación de dos líneas adicionales que permitirán mejorar los rendimientos operativos y avanzar en la estandarización de procesos, "elementos clave para garantizar la eficiencia y calidad en un entorno altamente competitivo".

En palabras de Xabier Sánchez, director general de Tutti Food Group, "el mercado del plato preparado se encuentra en una tendencia muy positiva, lo que nos impulsa a realizar importantes inversiones en nuevas líneas productivas con el objetivo de seguir siendo líderes en el mercado europeo del plato preparado ultracongelado". "La innovación forma parte del ADN de nuestra compañía, y es precisamente esa vocación innovadora la que nos permite anticiparnos a las necesidades del mercado y ofrecer soluciones de alto valor añadido", ha expuesto.

Durante el recorrido por las instalaciones, el consejero ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de la planta, que actualmente elabora 120.000 platos diarios en tres líneas de producción y es número uno en ventas en países como Dinamarca, Noruega y Portugal.

La visita se enmarca en el interés del departamento por conocer el tejido industrial navarro, donde la industria agroalimentaria representa un sector estratégico de gran peso económico y social.