Irujo defiende "buscar nuevos nichos de mercado" y dice que la apuesta por el sector aeroespacial es "clara"

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha destacado la necesidad de "buscar nuevos nichos de mercado" en el actual contexto industrial a nivel global, y ha afirmado que la apuesta del Ejecutivo por el sector aeroespacial "va a ser clara" y se va a ir concretando "este mismo año".

En respuesta a una interpelación sobre política general en materia industrial, formulada en el pleno parlamentario por Contigo-Zurekin, Irujo ha explicado que "estamos en un cambio de orden mundial" en el que China puede ser "una amenaza" o "una oportunidad". "Ahí está la pregunta", ha subrayado.

Por un lado, los productos chinos "van a invadir el mercado europeo si no se toman medidas", pero por otro lado, hay "grandes inversiones que están haciendo diferentes empresas chinas, especialmente en el sector del vehículo eléctrico y de baterías en el territorio europeo".

"El mundo está en transición, la economía está cambiando, tenemos que buscar esos nuevos nichos de mercado, por ejemplo, esa apuesta que hacemos por el sector aeroespacial va a ser clara y la vamos a ir concretizando este mismo año. También hablamos de biología sintética, también hablamos de construcción industrializada, y un largo etcétera", ha manifestado, tras apostar por una economía "flexible". Según el consejero, "China es una amenaza, pero también es una oportunidad" y "hemos desplegado una estrategia".

Ha incidido Irujo en que "hay que diversificar nuestros sectores", "siempre desde la perspectiva de la estrategia de especialización inteligente". "Tenemos que tener esa visión de apertura al mundo clarísima, que es la que llevamos haciendo de manera proactiva desde el año 2021", ha indicado, tras destacar que "el crecimiento se está dando en Asia, son los países asiáticos los que están en plena expansión".

Irujo ha explicado que "el año 2025 lo definimos como el año de la paradoja", porque en Navarra "hemos tenido cierres dramáticos" de empresas y "a la vez ha sido un año de neta creación de empleo industrial, con también anuncios de inversiones o ejecución de las mismas de manera muy importante". "Es paradoja porque ha habido situaciones dramáticas, las hemos afrontado, pero es cierto también que estamos en una situación de crecimiento", ha dicho, tras enumerar las principales cifras de Navarra en materia industrial.

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que "es lógico que vivamos en una paradoja si vivimos en un momento de transición entre dos épocas". Una "paradoja que hace que haya indicadores que muestren "inestabilidad" y cierres "dolorosos", pero "a la vez" cifras de empleo y PIB que reflejan "un crecimiento estable y sostenido". "Esta situación se debe, en parte, a que este Gobierno está haciendo bastantes cosas bien en materia de política industrial. Pero creemos que hay que ir un paso más allá", ha indicado.

Ana Elizalde, de UPN, ha señalado que le "preocupa la actitud de este Gobierno en materia de industria", porque "hablan de simplificación administrativa a la vez que proponen sistemáticamente el silencio administrativo negativo, hablan de participación y no escuchan lo que ustedes no quieren oír". "Estamos orgullosos de nuestra industria, pero no compartimos la política del departamento. Organizar jornadas y realizar visitas no es una política industrial", ha dicho.

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha considerado que "estamos en un momento crucial". "Estamos ante un montón de problemas que podemos convertir en retos", ha dicho, tras mencionar cuestiones como la transformación energética de la industria o la digitalización. "Y ante eso, los socialistas creemos que lo que hay que hacer es generar un entorno de infraestructuras, un entorno de infraestructuras fundamental para atraer esas inversiones, pero también un entorno de apoyo a las personas, a los trabajadores", ha apuntado.

Oihan Mendo, de EH Bildu, ha señalado que no comparte "la visión pesimista de la situación que hace UPN, pero todos y todas reconocemos que algo hay que cambiar, que estamos en una época de cambio de paradigma evidente hasta para los partidos del Gobierno". En este sentido, ha indicado que uno de los retos de la nueva ley de industria será "lograr el arraigo de los proyectos industriales que se desarrollen o que ya se están desarrollando en Navarra para evitar la deslocalización de los mismos".

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha propuesto, entre otras cuestiones, "solicitar la transferencia de la competencia del desarrollo y de la gestión de las vías de tren para mercancías y de las plataformas intermodales", algo que "ya se ha concedido a otras autonomías". Además, ha considerado que la nueva ley de industria "debe llegar cuanto antes a este Parlamento".

Maribel García Malo, del PPN, ha remarcado que "nos estamos enfrentando a una transformación profunda a la que debemos adaptarnos y planificar de futuro". "Navarra no puede permitirse más tiempo perdido en este ámbito. Llevamos casi cuatro años en blanco en política industrial, sin una estrategia ambiciosa para la reindustrialización de nuestra comunidad y, sobre todo, sin resultados", ha criticado, tras añadir que "mientras esto ocurre, la industria navarra afronta retos enormes".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha criticado el "panorama de declive industrial de Navarra", con "fuga de empresa por su asfixia fiscal, fanatismo climático, paro, agonía industrial y quiebra". A su juicio, la solución es "rebaja masiva de impuestos a empresas, eliminación de burocracia inútil, fin a las locuras ecológicas que destruyen empleo, incentivos fiscales para captar inversiones, blindaje de tejido industrial navarro, y sobre todo, seguridad jurídica".