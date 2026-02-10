Irujo destaca que Navarra "tiene todas las piezas para afrontar la transición hacia el vehículo eléctrico"

Archivo - El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha asegurado este martes que "ante el impulso industrial de China, Navarra tiene todas las piezas fundamentales para afrontar con decisión la transición hacia el vehículo eléctrico".

Así lo ha indicado en la jornada 'La automoción, en la encrucijada', que ha reunido en el Baluarte de Pamplona a más de 65 asistentes vinculados a la industria foral de la automoción.

Irujo ha señalado que "en un escenario marcado por un contexto geopolítico muy complejo, Europa se encuentra ante el mayor reto industrial y tecnológico de las últimas décadas".

Asimismo, ha destacado que ante esta realidad "Navarra ha tomado las decisiones industriales necesarias para asegurar que la fabricación del vehículo eléctrico pueda hacerse en nuestro territorio".

Entre esas medidas, ha enumerado las distintas inversiones realizadas por los principales actores locales del sector en los últimos años y que, en conjunto, superan los 1.300 millones de euros. Parte de esa cantidad corresponde, por ejemplo, a los 1.024 millones que Volkswagen anunció en febrero de 2023 para que Landaben pueda producir dos modelos eléctricos desde este mismo año.

Del mismo modo, el consejero ha destacado los 57 millones de euros aprobados por Gestamp para la estampación y ensamblaje de componentes que se aprobó en febrero de 2024. También, los 214 millones destinados por la multinacional coreana Mobis para poner en marcha su planta de ensamblaje de celdas de baterías para el vehículo eléctrico y que próximamente entrará en funcionamiento en su ubicación de la Ciudad del Transporte, de Imarcoain. En ese sentido, según ha destacado Irujo, esta última representa "la segunda mayor inversión empresarial en lo que va de siglo en Navarra".

El consejero ha afirmado que "el futuro de Navarra pasa por la fabricación del coche eléctrico en la propia Comunidad foral". Y para asegurarlo, en su opinión, las inversiones realizadas han permitido a la Comunidad foral "completar el puzle de piezas fundamental para contar con un ecosistema industrial vinculado al vehículo eléctrico formado por más de 120 proveedores".

A continuación ha intervenido Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa y catedrático de Deusto Business School, con la ponencia titulada 'Navarra, ante las transiciones demográfica, verde y digital: claves para la competitividad industrial y el empleo'. En su intervención, ha destacado que "Navarra encara tres transiciones simultáneas (demográfica, verde y digital) que obligan a articular una agenda industrial coherente si se quiere preservar la competitividad y el empleo". En este sentido, ha afirmado que la competitividad industrial "se decide en la capacidad de sincronizar energía, tecnología y personas".

En el plano demográfico, el catedrático ha alertado de que la reducción de la base laboral puede condicionar la capacidad de crecimiento en los próximos años. Según ha indicado, el crecimiento "puede chocar con falta de personas" si no se activan palancas como el incremento de la tasa de empleo, la mejora de la productividad y la atracción y retención de talento, junto con procesos de recualificación orientados a perfiles técnicos.

Respecto a la transición verde, Madariaga ha destacado la ventaja relativa de Navarra en energías renovables, aunque ha avisado de que el objetivo 2030 mantiene todavía un margen relevante por cubrir.

En el ámbito digital, ha indicado que Navarra presenta un buen posicionamiento general, pero con brechas en pymes y en talento aplicado.

Como conclusión, ha propuesto que el futuro Plan Industrial se articule sobre seis palancas operativas: atraer, retener y recualificar talento; acelerar una energía competitiva; escalar la difusión digital en pymes; reposicionar la cadena de valor de la Automoción; impulsar la innovación aplicada; y garantizar una transición justa vinculada a la cohesión territorial.

Por su parte, el senior Economist del German Economic Institute, Thomas Puls, ha ofrecido la ponencia '¿Está Europa perdiendo la carrera del automóvil? Regulación, electrificación y competitividad industrial', en la que ha señalado que Europa se enfrenta a una "tormenta perfecta" en el sector de la automoción, aunque ha precisado que la transformación no es un fenómeno repentino, sino que se viene gestando desde hace décadas.

Puls ha apuntado que la electrificación ha contribuido a sostener la producción en los últimos años, si bien ha planteado que la competencia global se ha intensificado, especialmente por el liderazgo de China. "Dos tercios de los coches eléctricos se registran ya en China", ha afirmado, subrayando que esa escala de mercado se traduce en capacidad de aprendizaje industrial y ventaja competitiva.

De ahí que, según Puls, el desafío para Europa no se limita a la venta de vehículos, sino que afecta a la cadena de suministro y al control tecnológico del nuevo modelo productivo. En su análisis, ha destacado el dominio de las compañías chinas en la fabricación de baterías y su posición estratégica en el refino de minerales críticos, elementos que condicionan costes y seguridad industrial. A su vez, ha situado el desarrollo del vehículo autónomo como "el próximo gran salto" y ha concluido que la innovación será el factor decisivo. "Europa está perdiendo terreno", ha advertido. Por ello, ha reclamado reforzar la inversión en I+D y la capacidad tecnológica para sostener la competitividad industrial del sector.

La jornada se ha completado con la mesa redonda 'De la estrategia europea a la fábrica: retos industriales y decisiones en Navarra', en la que han participado el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch; el vicepresidente del Clúster de Automoción de Navarra (ACAN), Julíán Jiménez; y el director general del Centro de Movilidad y Mecatrónica (NAITEC), Txus Pintor.

Hobusch ha apuntado que la industria europea de automoción debe afrontar de manera unida los desafíos derivados de la creciente competencia internacional, especialmente la procedente de China. En este sentido, Hobusch ha subrayado la necesidad de definir cómo proteger y gestionar el tejido industrial europeo, al considerar que "debemos defenderlo, porque sin industria no hay bienestar para nuestras sociedades".

Por su parte, Julián Jiménez ha valorado que el sector debe asumir el reto de liderar la tecnología del vehículo eléctrico, tras reconocer que Europa "se ha quedado atrás" frente a sus competidores. Asimismo, ha señalado que la competitividad exige actuar sobre factores internos como los costes, el absentismo y el consumo energético en las operaciones, y ha reclamado un compromiso compartido entre sociedad, administración y empresas. "Tenemos que trabajar en conjunto y crear un ecosistema en automoción en el que no se desperdicie ninguna oportunidad de mejora", ha afirmado, insistiendo en que todo lo que pueda aportar valor debe incorporarse a la cadena industrial.

Finalmente, Txus Pintor ha indicado que el sector atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre, lo que obliga a abrir espacios de debate y reflexión para reducirla en la medida de lo posible. Pintor ha señalado que, aunque el apoyo administrativo es necesario, el desafío no se limita a las ayudas, sino a la capacidad de actuar de forma coordinada. "Es una cuestión de ir juntos", ha recalcado, y ha añadido que Navarra cuenta con un potencial relevante en tecnología y capacitación que debe saber aprovechar para reforzar su posición en la transformación industrial.