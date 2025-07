Irujo dice que el acuerdo sobre aranceles le deja "la sensación de que la UE ha claudicado ante Estados Unidos"

El consejero señala que el Gobierno Navarra elaborará un plan de respuesta y apoyo a las empresas que se vean afectadas

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado este lunes que la sensación que tiene tras el acuerdo sobre aranceles alcanzado este domingo es que "la Unión Europa ha claudicado ante Estados Unidos".

Irujo, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, ha señalado que le "duele" decirlo, y se ha mostrado también "prudente" hasta disponer de la información completa, "pero la sensación que nos queda con lo que se ha anunciado es que francamente la Unión Europea ha claudicado ante Estados Unidos".

Así, el consejero ha señalado que "asumir un arancel de un 15% general y encima mantener el 50% para el acero y el aluminio entendemos que, 'per se', no es un buen acuerdo". "Además, también hay que estudiar y analizar en qué alcance también van a afectar esos compromisos de compra de energía o material de defensa a los que se ha llegado también con los Estados Unidos, porque con lo que se ha comunicado hasta ahora no sabemos qué contramedidas hemos puesto encima de la mesa como europeos, al albur, además, de negociaciones que tenemos encima de la mesa con Mercosur o con China, entre otros muchos. La imagen de fortaleza que puede dar la Unión Europea también era muy importante en este fin de semana", ha afirmado.

Mikel Irujo ha indicado que, "con la prudencia que requiere no disponer del 100% de la información, estaremos a la espera y en coordinación con el propio ministro Carlos Cuerpo, que es quien tuvo la iniciativa de crear la mesa de aranceles con todas las Comunidades Autónomas". "Nos han ido informando a todas las Comunidades Autónomas de manera constante. Entendemos que, después de este acuerdo, habrá una nueva convocatoria por parte del Ministerio a todas las Comunidades Autónomas", ha señalado.

En todo caso, Irujo ha explicado que Navarra ya tiene "una mesa constituida desde hace muchos años" y en ella participan "tanto el Gobierno Navarra como el ICEX, los nodos Europe Enterprise Network, y también colaboran la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial de Navarra y Sodena".

El consejero ha explicado que en el marco de esta mesa se elaboró un informe que advertía de un impacto de los aranceles de 43 millones de euros en Navarra, con la información que se disponía en febrero y marzo. "Este informe habrá que adecuarlo a este nuevo acuerdo, y también en coordinación con esta mesa y en coordinación con las medidas que se propongan desde el propio Ministerio, que ya elaboró un plan de choque y que ahora habrá que ver en qué queda con esta nueva negociación. Elaboraremos desde el Gobierno Navarra un plan de respuesta y apoyo a aquellas empresas que se vean afectadas", ha señalado.