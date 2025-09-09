Irujo dice que el acuerdo EEUU-UE supone "un empeoramiento de las cargas arancelarias para las empresas navarras"

Ha expuesto que como consecuencia de la tasa del 15%, el coste arancelario que soportan las empresas ascendería en 7,5 millones

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha manifestado que el Acuerdo Marco arancelario alcanzado entre EEUU y la Unión Europea supone "un empeoramiento de las cargas arancelarias para las empresas navarras". Según ha detallado, "la mayoría de las partidas exportadas experimentan un incremento del coste arancelario, dado que las medidas arancelarias, para la mayoría, eran inferiores al 15%" acordado.

No obstante, ha señalado que "el escenario es significativamente menos malo que el esperado en primavera, donde se podían prever aranceles que triplicaban el actualmente negociado". Ha afirmado que desde el departamento de Industria, por medio del Servicio de Proyección Internacional, "tenemos configurado un grupo de trabajo con los agentes relevantes, con los que hacemos seguimiento y análisis de la situación".

"Hemos adoptado medidas de apoyo, debemos coordinarlas con aquellas medidas anunciadas por el Gobierno central, y sobre todo atender las necesidades que puedan tener nuestras empresas", ha dicho. Ha comentado que de momento "ningún agente, confederación, cámara, clúster, ni empresa individual se ha dirigido con alguna situación concreta de solicitud de apoyo".

Irujo ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para informar sobre la situación actual del tema arancelario y ha dicho que con el acuerdo "la UE ha claudicado ante EEUU". "El acuerdo no tiene contrapartidas, y contiene unos aspectos que van a ser casi imposibles de cumplir, pero a la vez, lo más grave, proyectan una imagen de debilidad enorme hacia el mundo", ha opinado, para señalar que "la UE debería haber negociado de manera más firme y contundente este acuerdo, que aún está pendiente de cerrarse".

Ha recordado, entre otras cosas, que el acuerdo alcanzado entre EEUU y la UE este pasado verano establece un arancel general del 15% a los productos de la UE que entren en EEUU, vigente desde el 7 de agosto. Según ha continuado, el arancel general se aplicará a "productos estratégicos como automoción y componentes (desde hace meses estaban sujetos a un arancel del 27,5%), productos farmacéuticos, semiconductores y madera". En automóviles y sus partes, la rebaja arancelaria es con carácter retroactivo, con fecha 1 de agosto.

Además, desde el 1 de agosto, algunos productos están exentos del arancel general y solo pagan el arancel NMF (Nación Más Favorecida). Es el caso de recursos naturales no disponibles (como corcho), aeronaves y sus partes, y productos farmacéuticos genéricos con sus ingredientes y precursores químicos. "El acuerdo incluye el compromiso de trabajar en extender esta lista de exenciones, donde la UE ha expresado interés en incorporar, entre otros, vinos, bebidas espirituosas, cerveza y dispositivos médicos", ha explicado.

Irujo ha detallado que "este Acuerdo Marco supone un primer paso de un proceso que podrá ampliarse hacia el establecimiento de un nuevo marco para las relaciones comerciales entre la UE y EEUU". "EEUU y la UE mantienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo y es esencial preservarla", ha dicho, para detallar que "el comercio transatlántico representa casi el 30% del comercio global".

Ha explicado el consejero que el Círculo del Plan Internacional de Navarra (PIN) acaba de terminar un informe actualizando la información a ese 15% general que se ha negociado. "Para los productos de acero y aluminio, se mantiene el 25% anterior, dado que todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la posible modificación de esta medida", ha dicho.

Irujo ha manifestado que "las medidas establecidas bajo el acuerdo de EEUU-UE suponen un mayor coste arancelario para las exportaciones navarras". "La mayoría de las partidas exportadas se ven afectadas por un mayor coste derivado del arancel universal del 15%", ha apuntado, para indicar que como consecuencia del arancel del 15% recogido en el acuerdo, el coste arancelario que soportan las empresas ascendería en 7,5 millones de euros.

"Esto se debe a que para la mayoría de las partidas afectadas por el 'arancel universal', el arancel del 15%, es superior al arancel que tenían que soportar anteriormente. El coste sería superior para el 96% de las de las partidas afectadas, cuyo arancel, hasta agosto de 2025, era inferior al 15%", ha detallado.

Irujo ha señalado que en la primera mitad de 2025 Navarra exportó bienes a Estados Unidos por valor de 198,8 millones de euros, que supone un aumento del 3,1% sobre el mismo periodo del año 2024 (192,8 millones). "El saldo comercial fue positivo para todos los meses del primer semestre", ha dicho, para agregar que "al comparar los meses del semestre con el mismo mes del año anterior, las exportaciones fueron inferiores en enero, marzo, abril y mayo". "Las exportaciones crecieron un 37% interanual el pasado junio", ha dicho.

"A la luz de las cifras de exportación del primer semestre del año, en el que las empresas navarras han experimentado un aumento del coste arancelario, y siempre desde la cautela, no es posible concluir que las medidas implementadas han afectado negativamente a la exportación navarra en el primer semestre del año", ha expuesto Irujo.

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha indicado que "Navarra en tema de exportaciones tiene que trabajar más y tiene que adoptar más medidas". "No digo que las que estén adoptando estén mal, pero hay que reforzar porque los mercados son mucho más globales", ha dicho, para añadir que "cuando reclamamos medidas y agilidad es porque las empresas no pueden esperar, necesitan saber en qué contexto se mueven".

El socialista Javier Lecumberri ha criticado que "se está utilizando esta política de aranceles con un planteamiento ideológico, el propio Trump, sin ningún pudor, la está utilizando para castigar a aquellos que no hacen lo que quiere". A su juicio, el acuerdo EEUU-UE es "negativo", muestra "una posición de debilidad" de la UE, si bien ha dicho que "dota de cierta estabilidad".

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha coincidido en que el acuerdo "muestra la debilidad" de la UE y "sienta un peligrosísimo precedente, porque sabemos las formas de negociar de EEUU en la persona de Donald Trump con su estilo puramente mafioso y amenazante". "La UE acepta un aumento de los aranceles para la mayoría de sus productos, sin contrapartidas", ha criticado.

El parlamentario de Geroa Bai Javier Ollo ha señalado en su intervención que la generada por este acuerdo "es una situación de desconocidos efectos por ahora, habrá que ir analizando, desde el Parlamento, el Gobierno y en ese marco del Círculo del Plan Internacional Navarra".

Por su parte, Maribel García Malo, del PPN, ha indicado que este es "un asunto con un importante impacto para nuestra economía y empresas" y "nos hace falta una estrategia clara y estructural por parte del Gobierno de Navarra, no solo de su departamento, sino de todo el Gobierno ante este nuevo escenario comercial".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que el acuerdo muestra "la debilidad de la UE" y ha señalado, que ante esta situación, "hay que diversificar las alianzas en materia comercial, y mirar hacia el sur global". Ha comentado que "no es bueno sobrerreaccionar, sino que hay que mirar a nivel micro".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha dicho que "estamos ante un nuevo orden internacional y lo primero que hay que hacer es adaptarse al terreno". "La Unión Europea lleva años dando muestras de debilidad", ha opinado, para exponer que "hay que apostar por la diversificación de los mercados".